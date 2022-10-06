Время играет в пользу ВСУ: оправится ли россия от контрнаступления — прогноз генерала

Николай Маломуж рассказал "Телеграфу" о слабых местах оккупантов на фронтах

Оккупационные войска россии в большинстве своем до зимы будут пытаться удержать уже занятые позиции на юге и востоке Украины без активных наступательных действий на деоккупированные районы, укрепляя линии обороны и подтягивая резервы с техникой.

Такой прогноз "Телеграфу" озвучил генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж, комментируя скандальное заявление спикера президента рф дмитрия пескова, что, мол, россия снова захватит деоккупированные территории Украины после успешных контрнаступлений ВСУ.

"Думаю, что сегодня в нашу пользу играет время, кто будет иметь перспективу эффективных действий и, например, наступательных операций с созданием предпосылок к более стратегическому наступлению. Это как раз даст предпосылки не только для наступления, но уже и освобождения территорий более эффективно, объединяя мощные силы, как на востоке (в первую очередь Луганское направление — Лисичанск-Северодонецк), так и на юге, замкнув группировку россии возле Херсона. Это как раз тот формат, который сегодня позволит освобождать наши территории. А не наоборот. россия их не будет захватывать", — прогнозирует он.

Как отмечает офицер, на перспективу важное условие для успеха ВСУ — насколько быстро военные рф сейчас оправятся и подтянут свои резервные части, в том числе с привлечением мобилизованных, ведь "они уже их в 80 центрах готовят по всей россии, поскольку увидели, что необстрелянные военные напротив создают им большие проблемы".

"Поэтому, если мы говорим о двух-трех месяцах, понятно, почему дополнительные резервы подтягиваются. Они еще будут держать позиции и сдерживать наши наступательные операции, чтобы создать линию обороны на зиму и держать условный участок территории на Запорожье, на Херсонщине, возможно, на Донетчине-Луганщине. Но это уже отдельные ячейки/регионы, где они укрепят позиции за счет подтянутых новых резервов, очередных мобилизованных со старой техникой, которую снимают сейчас с хранения, а также с новой высокоточной техникой, которую они пытались или планировали продать за границу. Например, танки Т-90, некоторые ракетные комплексы. И также то, что они могут собрать со всей россии", — отмечает Маломуж.

Напомним, ранее российский президент владимир путин выдал очередную порцию лжи относительно причин войны против Украины, а также проведения так называемых "референдумов" на временно оккупированных украинских территориях, что потом послужило якобы основаниями для их аннексии.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Вооруженные силы Украины начали активное продвижение в Луганской области. Институт изучения войны публиковал карты основных направлений наступления.