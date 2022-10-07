Погодный "рахат-лукум" разрушит "ложка дегтя": синоптики рассказали, когда бабье лето "испортят" дожди

К счастью, погодные "сюрпризы" будут недолговременными, и тепло постепенно вернется в Украину

После "признания" народного синоптика Стаса Щедрина о том, что он, дескать, ошибался, и бабье лето задержится еще на целую декаду, украинцев, похоже, уже ничем не удивить, и они с радостью принимают любую погоду.

Тем более, что погодные новости действительно поступают весьма благоприятные.

Так, сегодня, 7 октября, солнце продолжит радовать украинцев своими теплыми лучами, пишет "Мета".

Погода в Украине в пятницу, 7 октября

На Западе утром и до самого вечера небо будет чистым и ясным, без осадков. Воздух прогреется до +16…+17.

На Востоке синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура поднимется до +16…+18.

В южных областях будет сухая погода, но прогнозируется небольшая облачность. Столбики термометров покажут +18…+20.

На Севере будет ясное небо до самого вечера, без осадков. Температура воздуха поднимется до +15…+17.

В центральных регионах днем ​​столбики термометров покажут +16…+19 градусов.

В Киеве, по мнению синоптика Натальи Диденко, в пятницу ожидается отличная элегантная солнечная погода с температурой воздуха +16+18 градусов. Весь день небо будет ясным.

"Такой рахат-лукум будет продолжаться, только пакостная ложка дегтя в воскресенье попадет в эту метеобочку меда — пройдут небольшие дожди. Однако только в воскресенье", — пишет синоптик.

Погода в Киеве в пятницу, 7 октября

С Натальей соглашается ее коллега Игорь Кибальчич: по его информации, на выходные, 8 – 9 октября, погоду продолжит определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому больших осадков не ожидается (все тот же воскресный дождик"), а температура воздуха существенно не изменится: ночью +7…+12 °С, днём +18…+23 °С.

В дальнейшем температура в Киеве и области сделает небольшой скачок: немного уменьшится к середине недели, но затем снова возьмет твердый курс на тепло.

Погода в Киеве на 2 недели

В западных областях будет наблюдаться такая же тенденция.

Погода в западных областях

"Традиционным" теплом порадует погода жителей центральных областей.

Погода в Центре на 2 недели

И что уже говорить о южанах – у них практически не будет дождей в обозримом будущем!

Погода в южных областях на 2 недели

Поэтому у большинства жителей страны будет время для того, чтобы подготовиться к плавному переходу к настоящей осени – ведь, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, с середины ноября придет похолодание, дождь, иногда с переходом в мокрый снег. Температура снизится, особенно ночью.