Погодный "рахат-лукум" разрушит "ложка дегтя": синоптики рассказали, когда бабье лето "испортят" дожди
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К счастью, погодные "сюрпризы" будут недолговременными, и тепло постепенно вернется в Украину
После "признания" народного синоптика Стаса Щедрина о том, что он, дескать, ошибался, и бабье лето задержится еще на целую декаду, украинцев, похоже, уже ничем не удивить, и они с радостью принимают любую погоду.
Тем более, что погодные новости действительно поступают весьма благоприятные.
Так, сегодня, 7 октября, солнце продолжит радовать украинцев своими теплыми лучами, пишет "Мета".
На Западе утром и до самого вечера небо будет чистым и ясным, без осадков. Воздух прогреется до +16…+17.
На Востоке синоптики прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Температура поднимется до +16…+18.
В южных областях будет сухая погода, но прогнозируется небольшая облачность. Столбики термометров покажут +18…+20.
На Севере будет ясное небо до самого вечера, без осадков. Температура воздуха поднимется до +15…+17.
В центральных регионах днем столбики термометров покажут +16…+19 градусов.
В Киеве, по мнению синоптика Натальи Диденко, в пятницу ожидается отличная элегантная солнечная погода с температурой воздуха +16+18 градусов. Весь день небо будет ясным.
"Такой рахат-лукум будет продолжаться, только пакостная ложка дегтя в воскресенье попадет в эту метеобочку меда — пройдут небольшие дожди. Однако только в воскресенье", — пишет синоптик.
С Натальей соглашается ее коллега Игорь Кибальчич: по его информации, на выходные, 8 – 9 октября, погоду продолжит определять поле повышенного атмосферного давления. Поэтому больших осадков не ожидается (все тот же воскресный дождик"), а температура воздуха существенно не изменится: ночью +7…+12 °С, днём +18…+23 °С.
В дальнейшем температура в Киеве и области сделает небольшой скачок: немного уменьшится к середине недели, но затем снова возьмет твердый курс на тепло.
В западных областях будет наблюдаться такая же тенденция.
"Традиционным" теплом порадует погода жителей центральных областей.
И что уже говорить о южанах – у них практически не будет дождей в обозримом будущем!
Поэтому у большинства жителей страны будет время для того, чтобы подготовиться к плавному переходу к настоящей осени – ведь, по прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, с середины ноября придет похолодание, дождь, иногда с переходом в мокрый снег. Температура снизится, особенно ночью.