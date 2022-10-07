Готовимся к сложной зиме в условиях войны: как утеплить пол жилища на первом этаже

Холодный пол – не только источник постоянного дискомфорта, но и распространения плесени в квартире

В связи с предупреждением властей о возможных перебоях с подачей тепла в квартиры, а также варварскими действиями и намерениями оккупантов разрушать объекты критической инфраструктуры многие украинцы бросились утеплять жилища, заклеивая окна и наращивая толщину стен.

При этом немногие задумаются о том, чтобы утеплить пол квартиры. Но ведь из практики известно, что даже в довоенное время многие украинцы старались не покупать квартиры на первом этаже по причине холодного пола. По неутепленному бетонному полу неприятно ходить без обуви даже по толстому ковру, кроме того, такой пол становится постоянным источником плесени, которая вовсю распространяется при отсутствии отопления.

О том, как решить проблему с сыростью и холодным полом квартиры на первом этаже, рассказывает ресурс pidloga.ua.

Для того, чтобы успешно утеплить пол первого этажа в доме или в жилой квартире рекомендуется выполнить подготовку к этому процессу. Стены и подвал под жилым помещением необходимо обследовать и выявить все потрескавшиеся, сколотые участки и пробоины. Эти повреждения устраняются применением цементной смеси, кирпича или монтажной пены. Сохранить тепло в квартире также поможет частичное закрытие вентиляционных отдушин в подвале и использование пароизоляции.

Типы утеплительных материалов бывают жидкими, сыпучими, блочными, блочными и рулонными.

К жидким материалам относится утеплительная смесь пеноизол. Материалы сыпучего типа — это керамзит, пенопластовая взвесь и древесная тырса. Чаще всего используют керамзит, так как этот материал обладает долговечностью и обеспечивает теплоизоляцию, однако способен поглощать влагу. Такой материал лучше использовать, убедившись в полной герметичности перекрытий. Блочные утеплители производятся в виде пенополистирола – прочного и безопасного материала. К рулонным типам материалов принадлежит минеральная вата, пробка и утеплители со слоем фольги.

Определившись с выбором утеплительных материалов, можно переходить и к самому утеплению.

Утепление пола

В ходе выполнения этой задачи существует определенный алгоритм действий: проверка и устранение дефектов основания пола; снятие старого настила и очистка поверхности; установка гидроизоляционного материала; монтаж каркаса обрешетки из деревянных брусков и лагов.

После этого можно заниматься укладкой минваты либо пенополистирола, укладкой предварительного пола – доски или фанеры, а также инсталляцией финишного напольного покрытия.

Дополнительную теплоизоляцию в квартире обеспечит мягкий ковролин или пол из натуральной древесины. Ковровые настилы полностью закрывают пол, создавая уют в жилом помещении. Такой вид настилов позволяет ходить по комнате без обуви, не боясь холода. Натуральные виды ковролина наиболее безопасные и экологичные.

Не менее практичным покрытием считается пол из натурального дерева. Самый недорогой вариант деревянного покрытия – ламинат, который легко монтировать и демонтировать при необходимости. Цельное покрытие из массива обеспечит длительную эксплуатацию, а также украсит дорогой интерьер квартиры или дома. Паркет позволит оформить квартиру в солидном стиле, придав помещению изысканности и респектабельности. По сравнению с синтетическими деревянные настилы имеют большое преимущество. Такие покрытия производятся из натуральных пород древесины и безопасных материалов, не вызывающих аллергическую реакцию.

"Благодаря деревянному полу квартира станет намного уютней и теплей", — резюмирует автор советов.

Напомним, ранее сообщалось о том, чем утеплить балкон и как это правильно сделать.