Способна ли россия лишить украинцев сети и интернета: Федоров дал четкий ответ

Глава Минцфри объяснил, как работает телеком-инфраструктура в условиях войны

Недавно стало известно, что на самом деле Украина готовилась к полномасштабному вторжению российской федерации еще с декабря 2019 года. После 24 февраля граждане были удивлены тем, что Интернет-сеть и связь в стране выстояли, несмотря на попытки государства-агрессора нанести ущерб объектам инфраструктуры. Но россия точно не смогла бы отнять у Украины контроль над сетью, так как в стране работает децентрализованная система.

Об этом рассказал вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в эксклюзивном интервью для "Телеграфа". Он отметил, что чтобы Украина потеряла связь полностью, нужно уничтожить всю телеком-инфраструктуру, что фактически невозможно.

"Нас спасает децентрализация. Например, в Украине около сотни ключевых интернет-провайдеров, которые покрывают территорию фиксированным интернетом. Есть ключевые операторы мобильной связи", — пояснил вице-премьер.

Кроме того, понятно, что больше всего страдают города и села, приближенные к зоне боевых действий или где военные действия непосредственно проходят. Оккупанты там уничтожают телеком-инфраструктуру, мародерят — при побеге они грабят серверы, аккумуляторы, источники бесперебойного питания, генераторы и т.д. Однако даже с этим работники инфраструктуры быстро справляются.

"Наши работники телеком-сферы — герои, очень быстро восстанавливают базовые станции на деоккупированных территориях, восстанавливают оптические сети. А пока идет этот процесс, резервную связь обеспечивают Старлинки. Поэтому могу заверить, что не будет ситуации, когда вражеские войска отрежут от связи всю страну", — добавил Федоров.

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