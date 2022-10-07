Комфорт и уют гарантирован: какие вещи незаменимы в холодной квартире

Есть вещи, которые позволят пройти зиму более комфортно

Из-за российского вторжения украинцам обещают сложную зиму, и хоть синоптики заверяют, что суровых морозов в этом году не будет, однако перебои с отоплением могут принести дискомфорт. Поэтому жителям нашей страны рекомендуют позаботиться о себе и обзавестись всем необходимым заранее.

Как говорится в материале НВ, в этом году в квартирах обещают температуру около +18 градусов, что хоть и не критично, но может принести неприятные ощущения тем, кто "не дружит" с холодом.

Поэтому есть вещи, которые позволят согреться и к тому же добавят интерьеру немного уютности.

Плед с рукавами может обеспечить тепло и комфорт, но при этом также позволит выполнять работу или читать книги не раскрываясь и не теряя тепло.

Мохнатые коврики позволят снизить ощущение холода от прикосновения босыми ногами к полу. Хоть многие от них отказались, но все же не зря старшее поколение предпочитало застилать полы коврами и даже вешать их на стены.

Грелка-игрушка станет незаменимым предметом, если в доме живут маленькие дети, но также поможет и взрослым. Например, с ее помощью можно быстро избавиться от озноба.

Шторы из плотной ткани помогут не только закрыть окно от любопытных соседей, но и позволят сократить утечки тепла и станут препятствием на пути холодного воздуха.

Теплый плед всегда будет оставаться незаменимой частью интерьера и даже просто лежа на диване он всегда сможет напомнить о том, что тепло неподалеку.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о пяти обязательных вещах, которые должны быть у каждого перед наступлением холодов. Они помогут вам провести эту зиму комфортнее, теплее и без обморожений.