Утепление стен и фасада дома пенопластом: преимущества и технология

Выполнение работ по утеплению дома можно проводить без длительной профессиональной подготовки

В поисках средств для утепления дома или квартиры перед наступлением "зимы без отопления" некоторые украинцы рассматривают различные технологии, и одна из них – использование пенопласта.

Причиной в пользу выбора пенопласта (пенополистирола) является оптимальное соотношение цены и теплотехнических характеристик, пишет специализированный ресурс в сети.

Так, помимо высокой энергоэффективности, пенопласт обладает еще рядом преимуществ:

у него отличная звукоизоляция;

материал создает низкую нагрузку на несущие конструкции;

он имеет водоотталкивающие свойства и устойчив к образованию плесени, грибка.

Кроме того, пенопласт пригоден для эксплуатации в широком температурном диапазоне, он подходит для облицовки поверхности из разных материалов и позволяет выполнять монтаж с ранней весны по позднюю осень.

Утепление стен пенопластом

К тому же технология утепления стен пенопластом довольно проста.

Сначала нужно заняться отделкой поверхности стен, которые намечается утеплить. Их нужно очистить от налета, грязи, пятен и грибка. Далее заделывают все трещины и щели. После выравнивания поверхность обрабатывается грунтовкой глубочайшего проникания. Следующий этап – крепление стартового профиля на уже подсохшие стены. Он предотвращает смещение пенопласта, удерживая его на месте. Крепится на профиль с помощью дюбелей, а на деревянных стенах его можно зафиксировать шурупами.

Затем наклеивают пенопласт. Поверхность стены должна быть намазана клеем – так же, как и стыки между листами материала. При выполнении работ листы пенопласта разрезаются ножом.

Работы с пенопластом

После этого нужно подождать около трех суток, чтобы клей подсох, после чего пенопласт нужно дополнительно закрепить специальными пластиковыми дюбелями, имеющими форму зонтов. Наиболее эффективный способ такого крепления тогда, когда дюбеля расположены по углам и в центре листа. Длина дюбеля высчитывается так: к толщине пенопласта прибавить 1 см и еще 4-5 см в стену.

Затем пенопласт покрывают слоем грунта, поверх которого наносится слой штукатурки. В этот слой обязательно вдавливают стекловолокнистую сетку.

Для защиты углов здания используется армированный уголок. Сверху на сетку наносят клей, затем штукатурку.

Проведение всех работ в соответствии с технологией может гарантировать долговечность дополнительного покрытия дома, а также более высокую температуру в течение всего зимнего сезона.

Напомним, что во многом температура в доме зависит от того, утеплен ли в нем пол.