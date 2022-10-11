Каждый новый обстрел Украины приводит к обратному эффекту: политический психолог объяснил просчет путина

Валентин Ким дал украинцам советы, как бороться со стрессом во время войны

Массированные ракетные обстрелы Украины, которые россияне устроили в понедельник, 10 октября, продолжились и во вторник, 11 октября.

Политический психолог Валентин Ким рассказал "Телеграфу", почему агрессор добьется лишь обратного эффекта от того, на который рассчитывал, а также о том, что помогает украинцам переживать подобные испытания.

Вместо паники – мобилизация, объединение и гнев

"Массированные ракетные обстрелы, варварские удары по украинским мирным городам, по объектам критической инфраструктуры, приводят к обратному эффекту, нежели тот, на который, похоже, рассчитывал Кремль. Не к панике или страху, а к мобилизации и гневу. Когда я говорю о такой реакции, – это не реакция какого-то конкретного человека, но – массовая, – уточняет Валентин Ким. – Люди отличаются по степени реагирования плюс-минус, но в целом основной вектор следующий – украинцы не боятся обстрелов. Не паникуют. Демонстрируют реакцию мобилизации, объединения и гнева. И это вполне естественная психологическая реакция для людей, которые, во-первых, не первый месяц находятся в таком состоянии. Есть эффект привыкания, адаптации к стрессу, несмотря на эмоциональное выгорание, истощение. Во-вторых – есть общий эмоциональный, морально-этический фокус нации. Он сформировался и продолжает формироваться".

Сопротивление, демонстрация силы, готовности отстаивать до конца не просто свою независимость, но и право на существование – всё это серьезно влияет на то, каким образом украинцы реагируют на такие акты агрессии, как массированные ракетные удары, поясняет политпсихолог.

И в этом смысле, продолжает эксперт, российские военная машина и пропаганда не только не улучшают, но даже ухудшают ситуацию для себя. Каждый новый обстрел на разных горизонтах приводит к обратному эффекту. Мирные граждане Украины мобилизируются, а наши воины чувствуют еще большее желание бить врага, освобождать наши территории.

Украинская нация и цивилизованные страны сплотились, а рф всё более оказывается в изоляции

По словам Валентина Кима, в горниле этой войны продолжает формироваться общая украинская идентичность. Ведь под удары попадает не какой-то конкретный регион, а вся Украина.

"Начиная с 2014 года, в нашем государстве было достаточно сильное недовольство жителями Донбасса, да и вообще восточных регионов. Потому что они пророссийские, не восстали против "русской весны", подпадали под сильное влияние сперва "Партии регионов", потом ОПЗЖ и так далее, – поясняет эксперт. – Сейчас разговоров о том, что какой-то регион не достаточно хорош в политическом смысле или касательно восприятия россиян, плохо воюет или мало помогает фронту, менее других пострадал, – практически нет. Да, какие-то отдельные случаи могут быть, но в целом — потому что путин осуществил агрессию против всей территории Украины, – все регионы прочувствовали страх, боль и гнев. И возникает общее объединяющее чувство, которое помогает формировать общеукраинскую идентичность".

И в этом плане, акцентирует политпсихолог, путин с его широкомасштабной агрессией попал в "молоко". Цели совершенно не достигнуты.

"Украинская нация сплотилась, цивилизованные страны сплотились, рф всё более оказывается в изоляции. А на свои поражения на фронте способна отвечать лишь ударами по объектам гражданской инфраструктуры, мирным домам. И это еще больше настраивает против россии весь мир, – подчеркивает Валентин Ким. – Все газеты в цивилизованных странах вышли сегодня с соответствующими заголовками, с кадрами из переживших ракетные удары Киева, Днепра, Львова. И это снова актуализировало украинскую повестку в мировых СМИ. И, снова-таки, путин добивается совершенно обратного эффекта".

Сейчас очень важно находить время для себя

Несмотря на мобилизационные чувства, на то, что мы ощущаем единение украинской нации и гнев против российского агрессора, всё происходящее продолжает бить по нам всем, предупреждает политпсихолог. В первую очередь, по его словам, страдают те, кто попал в зону поражения, кто стал непосредственной жертвой обстрелов. Страдают также и те, кто получил так называемую "травму свидетеля". Речь о психологической травме от того, что ты видел, как страдает кто-то другой. И соотносил себя с этим человеком, понимая, что тоже можешь стать жертвой.

"В этом плане мы все травмированы, – уверяет Валентин Ким. – Вопрос в том, что среднестатистический украинец сейчас находится в таком эмоционально-волевом состоянии, что не позволяет этой травме негативно влиять на себя. Но после того, как война будет закончена, начнется процесс возврата в то состояние, в котором психика должна отработать полученные травмы. А их у нас накопилось много. Не все люди способны реагировать именно так, как я ранее говорил, – мобилизоваться. Есть категория людей, которые эмоционально истощены. У которых закончился психоэмоциональный ресурс. Которые сильно пострадали сами или видели страдания других. Такие люди от каждого очередного ракетного удара будут чувствовать ухудшение состояния".

Сейчас, отмечает эксперт, нет данных, но обычно в ситуациях, которые переживает общество во время войны, актуализируется масса всевозможных психологических стрессов, психосоматических заболеваний. Повышается смертность от разных болезней, которые можно было купировать. Отчасти потому, что многим просто не до себя. И они могут перейти ту грань, после чего в организме происходят необратимые изменения.

"Следовательно, – констатирует Валентин Ким, – пострадавшими будут все. Но кто-то – сильнее (потому что ресурсы на исходе), а кто-то – не столь серьезно, благодаря мобилизационным чувствам (усиливая готовность к сопротивлению)".

По словам политпсихолога, универсальных советов касательно того, как достойно проходить подобные испытания, нет.

"А общие рекомендации, – поясняет он, – чем более общие, тем меньшего количества людей касаются. У каждого – своя индивидуальная ситуация. У кого-то больные родственники, неразрешимые бытовые проблемы и так далее. И их любой стресс типа обстрела вгоняет в еще большую депрессию. Другие, напротив, находятся в состоянии возбужденно-возвышенном. Они испытывают вдохновение от того, что могут бороться, что враг персонифицирован, что всё общество сконцентрировано вокруг идеи отстаивания независимости. Таким людям не надо рассказывать, как пережить стрессовое состояние. Они сами расскажут. Поэтому универсальных рекомендаций нет".

Но при этом, акцентирует эксперт, в состоянии, в котором мы живем сейчас, особенно важно находить время для себя. Когда в течение какого-то промежутка вы принадлежите именно себе. Не родственникам, телевизору, соцсетям, новостям. А себе. Своим мыслям, увлечениям и так далее.

"Одним из признаков того, что наша психика разрушается, является то, что мы перестаем заботиться о себе. А потому следует уделять внимание гигиене (мыться, причесываться, женщинам – краситься, мужчинам – бриться, чистить обуви, следить за тем, чтобы брюки, рубашки были выглажены). Важно продолжать делать то, что делали ранее. Зарядку, прогулки, пробежки, тренировки и тому подобное, – подсказывает Валентин Ким. – Это настраивает нас на определенное состояние. Когда ты каждый день выполняешь определенные ритуалы – просто гигиенические или психогигиенические, – психика получает сигнал, что с нами всё в порядке. Что мы продолжаем заботиться о себе, значит, сами себе нужны. Что наше будущее более-менее понятно. Что мы не находимся в состоянии неопределенности и неизвестности. И это положительно влияет на то, как мы себя чувствуем".