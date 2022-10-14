Favbet передал военным пикап в рамках проекта "Помощь ВСУ"

Планируется купить и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 месяца

Группа компаний Favbet и Favbet Foundation передали для нужд ВСУ пикап Mitsubishi L200, купленный и оснащенный в рамках проекта "Помощь Вооруженным силам Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Авто было приобретено в Австрии. Ему сделали серьезный апгрейд: отремонтировали, перебрали ходовую, заменили жидкости, добавили функциональный обвес и покрасили в камуфляж.

"Мы были поражены тем количеством пользователей наших платформ и рядовых украинцев, которые откликнулись на нашу идею. Ожидали, что постепенно будем набирать оборотов, но стартовали очень мощно — две тачки за две недели, и третья уже на подходе. Думаю, тут сработала правильная цель и нетривиальный формат, ведь вы не просто сделали донат и забыли, а в реальном времени видите, как он превращается в боевого коня для наших защитников", — рассказал директор ООО "БК Фавбет" Игорь Сирук.

В рамках проекта "Прокачка авто для ВСУ" Favbet и Favbet Foundation планируют купить и прокачать для ВСУ 10 автомобилей за 4 месяца. Впрочем, уже сейчас сбор и ремонт идут со значительным опережением графика, и все благодаря тысячам неравнодушных украинцев.

Проект финансируется в тому числе за счет части прибыли группы компаний Favbet.

"Вся наша работа посвящена одной цели — приближению победы. И мы не остановимся, пока ее не достигнем. Спасибо всем, кто верит в ВСУ и поддерживает наши усилия", — добавил Сирук.

На сегодня 95% проектов благотворительного фонда Favbet Foundation направлены на поддержку ВСУ и украинских граждан.