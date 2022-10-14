Красный Крест "ожил" после критики от Зеленского и странно оправдался за Еленовку

В организации говорят, что их представители не могут получить доступ силой

После критики со стороны украинских властей по поводу бездействия в расследовании трагедии в Еленовке Международный комитет Красного Креста активизировался и выступил с заявлением о том, что пытается получить доступ ко всем военнопленным. При этом организация призвала соблюдать Женевскую конвенцию и предоставить им беспрепятственный доступ немедленно.

Таким образом в МККК отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского относительно того, что организация до сих пор не посетила тюрьму в Еленовке, где россияне убили украинских военнопленных. В Красном Кресте отметили, что были готовы сделать это "в течение нескольких месяцев".

"Мы разделяем разочарование насчет отсутствия доступа ко всем военнопленным, которые содержатся в рамках международного вооруженного конфликта между Россией и Украиной", — говорится в заявлении МККК.

При этом комитет утверждает, что еще с февраля этого года работает над проверкой условий содержания военнопленных и соблюдением правил обращения с ними.

"Мы смогли посетить сотни военнопленных, но есть еще тысячи тех, кого мы не смогли увидеть. К чему призвал Зеленский ночью", — заявили в Красном Кресте.

В организации резюмировали, что, несмотря на получение доступа на высоком уровне, а также наличие практических договоренностей, которые представители МККК реализуют на местах, они не могут в случае отказа "получить доступ силой". Вероятно, последнее касалось именно колонии в Еленовке, где россияне содержат украинцев.

Напомним, накануне глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина дала Международному Комитету Красного Креста три дня для направления миссии в колонию в Еленовке, где содержатся украинские военнопленные. То есть, до 17 октября. По его словам, сделать это нужно срочно даже в том случае, если РФ не даст на это разрешения. При этом Ермак добавил, что нет времени ждать дольше, ведь речь идет о жизни людей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Красном Кресте заявили, что якобы они не гарантировали военнослужащим из "Азовстали" безопасность — ее якобы должна обеспечить российская сторона. Себя же члены организации назвали исключительно "посредниками", вероятно, надеясь снять всякую вину за гибель наших воинов.