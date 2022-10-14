Когда украинские войска освободят Крым: глава Меджлиса дал оптимистический прогноз

Глава Меджлиса говорит, что предпосылки для освобождения Крыма есть

Значительные успехи Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении, а также постепенное освобождение от россиян населенных пунктов Херсонской области, дают надежду, что прогнозы экспертов по освобождению Крыма осуществятся и произойдет это уже в следующем году.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" озвучил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Все эксперты и достаточно заметные чиновники, и не только в Украине, сходятся на том, что освобождение Крыма состоится в 2023 году. В первой половине, до лета. Надеемся на это и будем максимально помогать, чтобы Вооруженные силы Украины сыграли свою роль, так, как они сейчас это делают. Те победные прорывы, которые были совершены недавно на Харьковском направлении. То, что сейчас удерживаются отличные позиции и идет постоянное наступление на позиции российских войск на Херсонском направлении — это дает нам большую надежду", — заявил Чубаров.

При этом он добавил, что российская федерация – это страна-оккупант, которая сейчас совершает международное преступление. В частности, это касается мобилизации населения оккупированных территорий, что запрещено Женевской конвенцией. По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа, российские власти таким образом набирают "пушечное мясо" на войну в Украине, а с другой стороны — уничтожают этническое население украинцев и крымских татар в Крыму.

По словам Чубарова, мобилизация в Крыму проводится достаточно активно и в первую очередь повестку вручают тем, кто идет против российских оккупантов.

"Она (мобилизация — ред.) разная по регионам. Видели такие населенные пункты, где доходило до 80-90%. Правозащитники считают, что в целом по Крыму где-то не менее 50% повесток вручаются или уже вручены крымским татарам, хотя они составляют не более 13% населения Крыма", — отметил председатель Меджлиса, попросив мужчин при любых условиях избегать мобилизации и находить пути выбраться из оккупированного Крыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Годжес заявил, что освобождение Крыма от российских оккупантов может состояться в течение следующего года.