Не сдали Херсон, а переехали: оккупанты отличились рядом громких заявлений

Захватчики готовятся к обороне

Недавно российские оккупационные власти Херсона объявили о плане эвакуации жителей города с правого берега Днепра на левый, причиной чего, вероятно, являются успехи наступления Вооруженных сил Украины в регионе. Считается, что почти половина херсонцев уехали, а сами гауляйтеры продолжают покидать правый берег реки.

Об этом сообщил коллаборант, глава оккупационной администрации Херсона владимир сальдо, пишет российское пропагандистское издание "РИА-Новости". По словам гауляйтера, около 40% жителей Херсона и Херсонской области уже уехали, однако точных цифр нет. Кроме того, въезд для гражданских лиц в область закрывается на 7 дней.

"Уже сегодня все властные структуры военно-гражданской администрации все министерства тоже переезжают на левобережье, и управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины", — рассказал сальдо.

К тому же, он подчеркнул, что сдавать город Херсон никто не будет. Все мероприятия проводятся только для создания оборонных укреплений.

Как сообщал "Телеграф" ранее, городской голова Мелитополя Иван Федоров объяснил, для чего российские оккупанты устроили эвакуацию Херсона. По его словам, причина не в заботе о местных жителях.