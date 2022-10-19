Новая массированная атака по Украине: сбиты много ракет, но есть прилеты

В среду днем, 19 октября, российские захватчики снова массово атаковали Украину. Взрывы раздались сразу в ряде областей. Среди них – Киев, Киевская, Винницкая, Черниговская, Ивано-Франковская.

В Чернигове взорвался дрон-камикадзе "Шахид", сообщил глава ОВА Вячеслав Чаус. Три человека травмировались в Чернигове в результате взрыва на территории одного из предприятий. Среди пострадавших есть тяжело раненые.

Последствия удара в Чернигове

В Винницкой области ударом поражен энергетический объект. Об этом сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. Информация о пострадавших отсутствует.

"Снова враг бьет по энергетическим объектам. Есть попадание и по Винницкой области. Спасательные службы работают на месте", — говорится в сообщении.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила в обращении к жителям области, что россияне попали по Бурштынской ТЭС. В результате там возник пожар, пострадавших нет.

"Россияне атаковали Украину с северо-восточного направления стратегической авиацией. Из бомбардировщиков-ракетоносцев выпущено шесть крылатых ракет Х-101/Х-555. Одна ракета уничтожена истребительной авиацией, одна зенитно-ракетным подразделением в зоне ответственности Воздушное командование" Винничине. Еще две ракеты — сбиты противовоздушной обороной Сухопутных войск на Черниговщине", — отмечают Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале.

Кроме того, они добавили, что с ракетными обстрелами оккупанты атаковали Украину беспилотниками-камикадзе "Shahed-136" с северного направления, в том числе с территории Беларуси. Противовоздушная оборона в результате сбила 12 вражеских воздушных целей в центре и на севере Украины во время атаки россиян. Об этом стало известно с Facebook-страницы воздушного командования "Центр".

"Сегодня 19 октября по состоянию на 15:00 силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" Воздушных Сил сбиты 2 крылатые ракеты и 8 БПЛА, еще 2 крылатые ракеты приземлены силами ПВО СВ", — говорится в сообщении.

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