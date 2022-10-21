Зима с отключенными батареями: как украинцам подготовиться к холодной поре года

О некоторых вещах стоит позаботиться до наступления холодов

Из-за постоянных атак на критическую инфраструктуру Украины со стороны россии, правительство предупредило жителей нашей страны о том, что предстоящая зима будет непростой, а в домах станет более прохладно. На этом фоне появилось много рекомендаций о том, что стоит подготовить себя и свое жилье к холодному сезону.

Как говорится в материале ТСН, глава Минрегиона Алексей Чернышов призвал украинцев отвыкать от того, что зимой можно жить с открытыми окнами. По планам правительства, температура воздуха внутри домов будет опущена до 16 и 18 градусов для угловых квартир.

Для того чтобы пережить зиму с комфортом стоит в первую очередь озаботиться утеплением жилья, а именно закрыть все щели в окнах и дверях с помощью специальной пленки, поролона или герметика.

Жителям домов с централизованным отоплением стоит задуматься о покупке обогревателей, а частных — о наличии дров, угля или другого топлива для печек. К слову, печки тоже стоит прикупить, если их до сих пор нет.

Также необходимо заранее продумать расположение "теплой комнаты", в которой зимой стоит сконцентрировать все источники тепла, чтобы не тратить лишнего на обогрев всего жилья.

Как бы хорошо вы не продумали обогрев и утепление дома, а теплую одежду придется надеть, поэтому стоит позаботиться о ее наличии. Также стоит иметь теплые пледы и одеяла.

Не исключено, что в домах температура воздуха будет падать и ниже заявленных правительством градусов, а потому многие уже приобрели электрические обогреватели. Однако если в многоэтажке все вместе их включат, то есть вероятность, что электросеть не выдержит, произойдет короткое замыкание и даже пожар. Чтобы этого избежать, эксперты советуют обратиться с запросом обследовать состояние электропроводки дома в обслуживающую его компанию и заменить или утеплить окна. Еще лучше, если есть возможность провести комплексную энергомодернизацию дома.

Напомним, в условиях тяжелой зимы можно прибегнуть к помощи туристического снаряжения, которое специально создавалось для того, чтобы помочь выжить в сложных условиях.