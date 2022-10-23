Проходим зиму с комфортом: советы украинца, пережившего оккупацию

Предстоящая зима будет сложной

На фоне российских ударов по объектам критической инфраструктуры, многие украинцы с особым вниманием начали вести подготовку к зиме, поскольку существенно возросли риски остаться без света, тепла и даже газа.

Данными о своих запасах решил поделиться основатель маркетингового агентства roman.ua Роман Рыбальченко в своем твиттер. По его словам, он учел свой опыт подготовки в январе-феврале и нахождения на оккупированной территории в феврале-марте.

Для выживания в загородном доме он установил две печки и сформировал запас дров твердых пород, а также купил два больших газовых баллона и газовую плитку.

Кроме того он отметил, что взял бензино-газовый генератор на 6.5 кВт и сформировал запас в 40 литров бензина в канистрах. В доме Рыбальченко положил теплые полы, установил конвекторы и электрическую плитку, а также поставил бойлер на 100 литров.

Из переносных вещей он посоветовал позаботиться о наличии туристических горелок и газовых баллонов к ним, нескольких павербанков, спальников, палатки, надувных ковриков, термобелья, зимней одежды и обуви, а также мелочи вроде сухого спирта, зажигалок и огнива.

Что касается продуктов питания, то тут набор весьма стандартен: крупы, макароны, растительное масло, мука, дрожжи, консервация и "сникерсы".

Также он озаботился наличием запаса воды, автономной скважины и таблеток для очищения, а также запасом алкоголя.

Чтобы иметь связь с внешним миром, помимо проводного интернета, мужчина обзавелся мобильным интернетом и усиливающей 4g антенной, а также терминалом Starlink.

Для обеспечения автономии он также собрал некоторые вещи, а именно:

аптечка и запас критических медикаментов;

нож и мультитулы, набор инструментов;

перчатки для работы с инструментами в разных условиях;

фонарики, батарейки и аккумуляторы, свечи;

противогазы и таблетки от радиации;

набор посуды легкий и сложный, мангал;

армированный скотч и набор для ремонта одежды;

AM/FM радио в ассортименте, рации Баофэнг;

копии документов, бумажные распечатки и книги по выживанию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как сократить расходы электричества зимой, а также как подготовить себя к блэкаутам.