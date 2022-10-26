5 неочевидных способов согреться зимой в квартире

Можно использовать то, что есть под рукой

Фольга за батареями и утепление окон уже стали одними из популярных лайфхаков, как подготовить свой дом к зимовке без отопления. Но есть и менее очевидные способы согреться в холодной квартире или доме.

У американцев есть свои секреты — кроме тяжелых штор на окна блокирующих не только сквозняки, но и солнечный свет, можно использовать шторку для душа. Подходят прозрачные и даже самые дешевые. Это предотвратит проникновение холодного воздуха, а солнечное тепло будет обогревать ваш дом без проникновения холодного воздуха. Если вы пойдете дальше — можно закрыть окна прозрачным пластиком и герметизировать его.

Полка над батареей или небольшой стол смогут задержать тепло в нижней части комнаты. Но следите, чтобы он не перекрывал отток теплого воздуха от радиатора. Полка действует почти как щит, помогая отводить тепло от радиатора наружу. Можно использовать и на обогревателях, но соблюдая безопасное расстояние.

Полка над батареей направляет воздух вних

Если использовать фланель или флис для постельного белья, спать на нем будет значительно теплее. Их можно использовать и для ночной одежды. Удобные флисовые или шерстяные пижамы подходят для сна в холодное время года. Халаты, одеяла с капюшонами и большие толстовки отличная одежда для дома, но если очень холодно — хороши и для сна. Если вы часто раскрываетесь, убедитесь, что ноги в теплых носках.

Пеките, а не варите — лишняя влажность в воздухе охлаждает помещение, а тепло от духовки при выпечке пирога наоборот. В еду также можно добавлять специи. Правда, с умеренной осторожностью, перебарщивать — всегда плохая идея.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что для того, чтобы дом оставался теплым важно его хорошо изолировать. Кроме окон и дверей есть и другие неочевидные места утечки тепла. Использовать при утеплении дома необязательно дорогие материалы — можно выкрутиться и подручными средствами, например — бутылками.