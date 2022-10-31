Готовимся к зиме без отопления: опубликован "чеклист" работ, которые нужно выполнить к холодам
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Зима не за горами, и стоит уже сейчас начать готовиться к приходу "минусов" за окном
Чтобы быть готовыми к любым "сюрпризам" предстоящей зимы, украинцам нужно весьма ответственно отнестись к утеплению жилища, выполнив ряд простых правил.
И что же нужно сделать? В "Киевтеплоэнерго" решили помочь в этом вопросе, составив своеобразный "чек-лист" (список необходимых работ).
Прежде всего, конечно, необходимо утеплить окна и двери (да, наклеив уплотнитель и т.д. – читайте, "Телеграф" неоднократно писал об этом).
Еще один важный момент: нужно освободить пространство вокруг радиаторов. Другими словами: убрать шторы; отставить мебель и стулья с одеждой и т.п.
Не менее важно теплоизолировать балкон.
Ну и, само собой, необходимо:
- использовать энергоэффективные приборы;
- экономить электроэнергию;
- установить "умные" терморегуляторы, розетки и т.п.;
- устранить теплопотери на чердаке и в подвале дома;
- утеплить его стены.
"Это простые рекомендации, позволяющие комфортнее прожить будущую зиму. Пора подготовиться к холодам еще есть", – считают в "Киевтеплоэнерго".
Напомним, что ранее в том же "Киевтеплоэнерго" рассказали о 7 способах экономного использования электроэнергии, которые помогут украинцам сэкономить не только саму энергию, но и деньги.
В частности, в электрочайнике следует кипятить только необходимое количество воды (Как тебе такое, Илон Маск? – это не Твиттер покупать).
А также регулярно очищать чайник от накипи – "это повысит теплопроводность и снизит потребление электроэнергии".
Кроме того, рекомендуется:
- Отодвинуть холодильник подальше от плиты и радиаторов;
- Загружать "стиралку" только на разрешенный максимум;
- глажку начинать с тех вещей, которые требуют более низкой температуры – после чего добавлять температуру для соответствующих вещей;
- бойлер настраивать на оптимальную температуру;
- во время приготовления пищи на электроплите пользоваться посудой с крышкой;
- заменить все бытовые приборы на экономные.
В общем, "сплошные бесхитростные лайфхаки" – тем не менее, стоит подумать над тем – возможно, они помогут сохранить тепло в доме и сэкономить на оплате коммуналке?
Ранее "Телеграф" писал о простой уловке для окон, которая утеплит дом и обойдется в копейки.