Готовимся к зиме без отопления: опубликован "чеклист" работ, которые нужно выполнить к холодам

Зима не за горами, и стоит уже сейчас начать готовиться к приходу "минусов" за окном

Чтобы быть готовыми к любым "сюрпризам" предстоящей зимы, украинцам нужно весьма ответственно отнестись к утеплению жилища, выполнив ряд простых правил.

И что же нужно сделать? В "Киевтеплоэнерго" решили помочь в этом вопросе, составив своеобразный "чек-лист" (список необходимых работ).

Чеклист работ по утеплению

Прежде всего, конечно, необходимо утеплить окна и двери (да, наклеив уплотнитель и т.д. – читайте, "Телеграф" неоднократно писал об этом).

Еще один важный момент: нужно освободить пространство вокруг радиаторов. Другими словами: убрать шторы; отставить мебель и стулья с одеждой и т.п.

Не менее важно теплоизолировать балкон.

Ну и, само собой, необходимо:

использовать энергоэффективные приборы;

экономить электроэнергию;

установить "умные" терморегуляторы, розетки и т.п.;

устранить теплопотери на чердаке и в подвале дома;

утеплить его стены.

"Это простые рекомендации, позволяющие комфортнее прожить будущую зиму. Пора подготовиться к холодам еще есть", – считают в "Киевтеплоэнерго".

Напомним, что ранее в том же "Киевтеплоэнерго" рассказали о 7 способах экономного использования электроэнергии, которые помогут украинцам сэкономить не только саму энергию, но и деньги.

В частности, в электрочайнике следует кипятить только необходимое количество воды (Как тебе такое, Илон Маск? – это не Твиттер покупать).

А также регулярно очищать чайник от накипи – "это повысит теплопроводность и снизит потребление электроэнергии".

Кроме того, рекомендуется:

Отодвинуть холодильник подальше от плиты и радиаторов;

Загружать "стиралку" только на разрешенный максимум;

глажку начинать с тех вещей, которые требуют более низкой температуры – после чего добавлять температуру для соответствующих вещей;

бойлер настраивать на оптимальную температуру;

во время приготовления пищи на электроплите пользоваться посудой с крышкой;

заменить все бытовые приборы на экономные.

В общем, "сплошные бесхитростные лайфхаки" – тем не менее, стоит подумать над тем – возможно, они помогут сохранить тепло в доме и сэкономить на оплате коммуналке?

Ранее "Телеграф" писал о простой уловке для окон, которая утеплит дом и обойдется в копейки.