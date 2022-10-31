Аварийная ситуация или зимний шторм: как быть готовым к неприятностям

Стоит подумать про лекарства и еду для питомцев

Метеорологи прогнозируют Украине мягкое вхождение в зиму без резких контрастов и присшествий до конца 2022 года. Но уже с начала следующего года ситуация может измениться — и коллапс Полярного вихря засыпет снегом всю Европу, включая и нашу страну. К непредвиденным погодным ситуациям зимой стоит быть готовыми, даже без учета риска веерных отключений электроэнергии и проблем с отоплением.

Как рекомендует сайт министерства внутренней безопасности США, к проблемам можно подготовиться. Кроме внимательной проверки метеорологических сводок рекомендуют сделать следующие шаги:

подготовьте свой дом к защите от холода с помощью теплоизоляции, уплотнения и защиты от непогоды,

ВАЖНО: "Телеграф" рассказывал о чеклисте работ, которые нужно успеть сделать к холодам

защитите от замерзания трубы

установите и испытайте датчики угарного газа и дымовую сигнализацию (на случай отключения электричества — с отдельным источником питания),

подготовьте припасы на случай, если вам придется остаться дома на несколько дней без электричества,

подготовьте все что нужно, учитывая особые потребности каждого человека, включая лекарства,

запаситесь необходимым для питомцев,

имейте дополнительные батареи для радио и фонарей.

Ранее "Телеграф" напоминал, что кроме закупок и утепления у подготовки к зиме, возможным снежным заносам или проблемам с электричества есть несколько важных нюансов. Среди них — договориться с членами семьи о порядке действий, если проблема застала вас не дома, а также другие детали, о которых многие забывают. Отметим, что в случае проблем с электричеством могут быть проблемы и с водоснабжением — в этом случае нужно иметь запас воды и экономить его различными способами.