Укр

Аварийная ситуация или зимний шторм: как быть готовым к неприятностям

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Метель может накрыть Украину в любое время Новость обновлена 31 октября 2022, 07:29
Метель может накрыть Украину в любое время. Фото bbc.com

Стоит подумать про лекарства и еду для питомцев

Метеорологи прогнозируют Украине мягкое вхождение в зиму без резких контрастов и присшествий до конца 2022 года. Но уже с начала следующего года ситуация может измениться — и коллапс Полярного вихря засыпет снегом всю Европу, включая и нашу страну. К непредвиденным погодным ситуациям зимой стоит быть готовыми, даже без учета риска веерных отключений электроэнергии и проблем с отоплением.

Как рекомендует сайт министерства внутренней безопасности США, к проблемам можно подготовиться. Кроме внимательной проверки метеорологических сводок рекомендуют сделать следующие шаги:

  • подготовьте свой дом к защите от холода с помощью теплоизоляции, уплотнения и защиты от непогоды,

ВАЖНО: "Телеграф" рассказывал о чеклисте работ, которые нужно успеть сделать к холодам

  • защитите от замерзания трубы
  • установите и испытайте датчики угарного газа и дымовую сигнализацию (на случай отключения электричества — с отдельным источником питания),
  • подготовьте припасы на случай, если вам придется остаться дома на несколько дней без электричества,
  • подготовьте все что нужно, учитывая особые потребности каждого человека, включая лекарства,
  • запаситесь необходимым для питомцев,
  • имейте дополнительные батареи для радио и фонарей.

Ранее "Телеграф" напоминал, что кроме закупок и утепления у подготовки к зиме, возможным снежным заносам или проблемам с электричества есть несколько важных нюансов. Среди них — договориться с членами семьи о порядке действий, если проблема застала вас не дома, а также другие детали, о которых многие забывают. Отметим, что в случае проблем с электричеством могут быть проблемы и с водоснабжением — в этом случае нужно иметь запас воды и экономить его различными способами.

Теги:
#Непогода #Зима #Подготовка