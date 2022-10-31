Аварийная ситуация или зимний шторм: как быть готовым к неприятностям
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Стоит подумать про лекарства и еду для питомцев
Метеорологи прогнозируют Украине мягкое вхождение в зиму без резких контрастов и присшествий до конца 2022 года. Но уже с начала следующего года ситуация может измениться — и коллапс Полярного вихря засыпет снегом всю Европу, включая и нашу страну. К непредвиденным погодным ситуациям зимой стоит быть готовыми, даже без учета риска веерных отключений электроэнергии и проблем с отоплением.
Как рекомендует сайт министерства внутренней безопасности США, к проблемам можно подготовиться. Кроме внимательной проверки метеорологических сводок рекомендуют сделать следующие шаги:
- подготовьте свой дом к защите от холода с помощью теплоизоляции, уплотнения и защиты от непогоды,
ВАЖНО: "Телеграф" рассказывал о чеклисте работ, которые нужно успеть сделать к холодам
- защитите от замерзания трубы
- установите и испытайте датчики угарного газа и дымовую сигнализацию (на случай отключения электричества — с отдельным источником питания),
- подготовьте припасы на случай, если вам придется остаться дома на несколько дней без электричества,
- подготовьте все что нужно, учитывая особые потребности каждого человека, включая лекарства,
- запаситесь необходимым для питомцев,
- имейте дополнительные батареи для радио и фонарей.
Ранее "Телеграф" напоминал, что кроме закупок и утепления у подготовки к зиме, возможным снежным заносам или проблемам с электричества есть несколько важных нюансов. Среди них — договориться с членами семьи о порядке действий, если проблема застала вас не дома, а также другие детали, о которых многие забывают. Отметим, что в случае проблем с электричеством могут быть проблемы и с водоснабжением — в этом случае нужно иметь запас воды и экономить его различными способами.