В компании "Здоровье" рассказали, как снабжают украинцев качественными лекарственными средствами

Сегодня фармацевты уверенно держат свое направление, прилагая максимальные усилия для того, чтобы сохранить производство лекарственных средств, поддержать сферу здравоохранения и приближать нашу победу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фармацевтической компании "Здоровье".

Да, компания "Здоровье" (г. Харьков) начиная с 24 февраля 2022 года продолжает работать и производить качественные и доступные лекарства для украинцев.

В условиях военного положения, авиационных бомбардировок и активных боевых действий в Харькове и области компания оказывала гуманитарную помощь больницам, учреждениям здравоохранения, военнослужащим, территориальной обороне и гражданскому населению.

С начала войны предприятие неоднократно осуществляло поставку лекарственных средств в главное управление Министерства внутренних дел Харьковской области и специальные подразделения полиции, КП "Харьковские тепловые сети" и другие.

Руководство и работники предприятия сами по себе и на личном транспорте организовали поставки аптечек скорой помощи. Их отвозили в бомбоубежища, расположенные на станциях метрополитена, где тогда находились многие дети, женщины, пожилые люди.

В условиях военного времени компания поддерживает харьковских спортсменов. В октябре этого года сотрудник компании "Здоровье" Камиль Керимов стал бронзовым чемпионом мира по вольной борьбе U23.

"Здоровье" — ведущее и современное высокотехнологичное предприятие, уровень производства которого отвечает всем международным требованиям, применяемым к лекарственным препаратам. Более 110 лет успешной работы на фармацевтическом рынке для обеспечения больных современными и эффективными лекарственными средствами, которые изо дня в день улучшали качество жизни и здоровья пациентов. Компания "Здоровье" имеет сертификаты соответствия требованиям Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice — GMP) ЕС и Украины, на производстве действуют системы управления на базе требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, HACCP Food Safety Systems.

Несмотря на ситуацию в стране, компания также продолжает работать над увеличением ассортимента новых препаратов и внедрением инновационных лекарственных форм. Идет развитие экспортной деятельности в страны дальнего зарубежья.

"В сверхсложные времена для нашей страны, когда идет война, когда Харьков каждый день обстреливают и гибнут люди — коллектив компании работает каждый на своем месте. Работники продолжают заниматься трудом, делают все возможное, чтобы у украинцев были доступны жизненно необходимые лекарства. С первого дня широкомасштабной войны компания "Здоровье" поддержала и продолжает поддерживать всех, кто на своем месте приближает победу, оказывает гуманитарную помощь там, где она крайне необходима", — заявил председатель наблюдательного совета компании Александр Доровский.