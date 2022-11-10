Переговоры с рф: Подоляк четко объяснил, в каком случае дискуссия с россиянами возможна

Позиция Киева относительно дискуссий с россиянами продолжает оставаться неизменной

Украинская сторона, уже девятый месяц мощно противостоящая военной агрессии россии, может вернуться к переговорному процессу с врагом исключительно при условии соблюдения их всех предварительно высказанных требований.

Соответствующую информацию в своем очередном интервью для издания Corriere della Sera в очередной раз озвучил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя отказ Украины от переговоров с путинским режимом.

По словам представителя ОП, украинская сторона готова рассмотреть вероятность возвращения к дискуссиям исключительно тогда, когда оппонент согласится вести на предварительных условиях, высказанных Киевом.

"Важны предварительные условия, а не человек, который их принимает. Я не думаю, что владимир путин может их принять, он будет устранен как политический деятель, и в любом случае Зеленский будет решать, с кем разговаривать", — пояснил он.

Кроме этого Подоляк решил ответить и на упреки о том, что Запад якобы оказывает давление на Украину в вопросах мирного переговорного процесса с россиянами, подчеркнув, что советников в этом вопросе Киев нет и решает все единолично.

Ранее "Телеграф" сообщал, как французский лидер Эммануэль Макрон в очередной раз решил высказать свою позицию по переговорному процессу Украины с россией, отметив, что дипломатия действительно способна помочь решить сложности между странами и прекратить активные боевые действия.