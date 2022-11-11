Агрессия России привела к гибели в Черном море десятков тысяч дельфинов

За почти 11 месяцев с момента полномасштабного вторжения России в Украину агрессор принес на нашу землю горе. Гибнут люди, рушатся города и села, а еще страдает украинская фауна и флора.

Массово гибнут дельфины

Больше всех видов, как утверждают эксперты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, пострадали дельфины, пишет Главком.

"Я был поражен, я никогда не думал, что буду наблюдать за таким количеством трупов дельфинов на прекрасном пляже, где обычно тысячи людей, – рассказал Иван Русев, доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела Национального природоохранного парка "Тузловские лиманы", – До войны мы наблюдали где-то три мертвых дельфина в год на береговой линии нашего парка с протяженностью 44 километра, но с начала войны и до конца июля мы нашли 44 мертвых дельфина только на шести километрах берега, к которому мы имеем доступ сейчас. Они умерли по каким-то необычным причинам, ведь внешне выглядели невредимыми".

Ученый добавил, что специальное деревянное здание, где постоянно дежурят экологи, расположено в 49 километрах от острова Змеиный. И когда вокруг острова шли бои, их дом "подпрыгивал" от сильных взрывов.

Более того, Иван Русев считает, что из-за войны войны могли погибнуть около 50 тысяч дельфинов. Это пятая часть всех дельфинов Черного моря, которых, как подсчитали ученые два года назад, было 253 тысячи.

Грязная мотивация путинского режима

В то же время эксперты предупреждают, что конфликты высокой интенсивности в высокоиндустриализированных странах, таких как Украина, представляют серьезную опасность для окружающей среды и здоровья населения. Ответственное отношение к экологической безопасности само по себе должно сдержать Кремль от планов полномасштабного вторжения. Однако руководство РФ руководствуется явно иной мотивацией.

Путинская орда регулярно заявляет о якобы провокациях Украины, что на самом деле может свидетельствовать о ее намерениях по подрыву "грязной бомбы", Запорожской АЭС, дамбе Каховской ГЭС или цистерн с аммиаком.

В частности, о таком случае воздействия войны на экологию сообщает "Энергоатом". Из-за остановки энергоблоков ЗАЭС, захваченной россиянами, теплая вода перестала попадать в пруд-охладитель, в итоге вода остыла до +13 градусов. "Итак, если температура воды в пруду-охладителе не поднимется в ближайшее время, на берег выбросит около тысячи тонн мертвой рыбы. Россия – страна-террористка, которая оставляет за собой руины и несет катастрофу по принципу выжженной земли!", – не сдерживая эмоций прокомментировали событие украинские энергетики.

Еще один шаг к глобальному потеплению

Даже в мирное время военные потребляют очень много грязной энергии, что влияет на глобальное потепление. По данным организации Scientists for Global Responsibility (SGR), которые приводит в своем материале The Guardian, все вооруженные силы мира вместе и снабжающие их оборудование отрасли создают 6% мировых выбросов парниковых газов.

В феврале Россия начала беспрецедентные по масштабу боевые действия, сравнимые разве что с Ирано-иракской войной (1980-1988 гг.). В Европе конфликта такой интенсивности не было с момента завершения Второй мировой войны.

Линия фронта в Украине составляет 2,5 тыс. км, из которых активные столкновения проходят на участках протяженностью 1,3 тыс. км. С обеих сторон в боях, идущих уже скоро как год, задействованы сотни тысяч человек. Военный персонал поглощает колоссальные ресурсы, в частности топливо, расходы которого растут в холодное время года, как правило, достаточно холодное в Украине.

Война в Украине – голод в мире

Агрессия России против Украины продолжается в эпоху, когда мир глобализирован, как никогда раньше: информационно, экономически, экологично. Развитие интернета и телекоммуникаций позволяет отслеживать ход боевых действий практически в режиме реального времени – и не только украинцам, но и миллионам неравнодушных людей в разных странах. Морская блокада украинских портов, захват и уничтожение россиянами производственной базы сельского хозяйства в ряде регионов Украины оказывают непосредственное влияние на жизнь граждан Эфиопии и Индии. Голод в XXI веке из-за империалистического бреда одного сошедшего с ума агрессора и его взбешенных вояк-мародеров! Неужели цивилизованный мир это будет терпеть и дальше?

В Украине Россия развязала по сути новую мировую войну-реванш за возвращение геополитических позиций, потерянных с распадом Советского Союза. Это война против Запада, но она ведется на средства Украины, на средства всего мира и его экологической безопасности в частности.

Восстановление популяции дельфинов, преодоление голода в Африке, укрепление веры людей в справедливость из-за наказания за неспровоцированную агрессию против суверенного государства – все это зависит сегодня от победы Украины.