Чем надо запастись на зиму: советы волонтерки, пережившей оккупацию

Вода, еда и лекарства являются самыми важными вещами при формировании запасов

Из-за постоянных ударов по объектам критической инфраструктуры со стороны россиян украинцам предстоит пережить самую сложную зиму в истории независимой Украины. Поэтому многие жители нашей страны начали формировать запасы необходимых вещей, чтобы сделать прохождение холодного сезона более комфортным.

Однако есть вещи, о которых просто необходимо позаботиться заранее. Так волонтер из Чернигова Ирина Тимофеева, которая пережила оккупацию весной 2022 года, рассказала изданию "Главком" о том, что должно быть в каждом доме.

В первую очередь на случай перебоев со светом и газом она советует запастись едой быстрого приготовления или той, которую готовить не надо. Сюда относятся консервы, крупы, макароны обычные и быстрого приготовления, сухие пюре и сухофрукты, консервация и галеты.

Вместе с тем она отмечает, что критически важно иметь запасы воды, это касается как питьевой, так и технической воды. Также необходимо заранее узнать, где ее можно достать, это касается скважин и предприятий. На случай, если под рукой есть лишь техническая вода, то неплохо также запастись таблетками для обеззараживания.

Если же такими таблетками запастись не удалось, то стоит запастись средствами от диареи.

По ее словам, в подобных условиях необходимо очень серьезно относиться к самочувствию, поскольку лучше не допустить развития болезни, чем потом бороться со всеми симптомами в условиях, когда медицинской помощи может и не быть.

"Сразу же, когда появляется насморк, нужно лечить. Но самое главное – это горло. Сразу начинайте принимать лекарство, пока не начались проблемы с легкими", — сказала Тимофеева.

Также она порекомендовала создать запас лекарств заранее. В аптечку стоит положить:

обезболивающие;

лекарства от кашля;

лекарства для понижения температуры;

препараты для лечения артритов, оститов, острой боли в суставах;

лекарство для снятия воспаления горла;

препараты для заложенного носа и насморка;

лекарства, которые вы постоянно принимаете;

лекарство для желудка и поджелудочной железы.

Напомним, ранее в Министерстве внутренних дел дали памятку о том, что делать украинцам в случае, если света и тепла нет длительное время — сутки или более.