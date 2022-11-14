Бессмертный оценил разговоры о диалоге с путиным: "Тема переговоров никогда не выпадала из виду"

Дипломат объяснил "Телеграфу", почему не утихает тема переговоров с рф, а до них так и не дошло

Тема проведения возможных переговоров Украины и россии продолжает обрастать информационными поводами. Официальная москва уже заявила, что не будет принимать предварительные условия в отношении Украины, в том числе и требования вывода оккупационных войск с украинских территорий на границы 2014 года.

Ранее по поводу дипломатического урегулирования высказывались президент Франции Эмманюэль Макрон, глава МИД Австрии Шелленберг, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Кроме того, стало известно, что россия между тем о чем-то тайно договаривается с делегацией из США в Турции.

О том, почему разговоры о переговорах с рф не утихают уже которую неделю подряд, "Телеграф" спросил у дипломата, политика и участника Минского переговорного процесса в 2015-2016 гг. Романа Бессмертного.

"Во-первых, тема переговоров никогда не выпадала из виду всех участников этого процесса. Дело в том, что между войной и дипломатией разница невелика. Эта разница называется оружие. Почему растет или спадает акцент? В зависимости от того, какие импульсы дают ключевые участники противостояния (в данном случае Украина или россия). Вспомните про начало — в феврале месяце до середины марта — и сравните с тем, что происходит сейчас. Во-вторых, понятно, что нынешняя волна разговоров на эту тему, разговоров, разговоров (трижды повторил это слово), инспирированная россией. Она навязана как очередной нарратив и крутится. Хотя очевидно и прекрасно понятно для большинства участников, которые на эту тему говорят (даже тех, которым приписывают инициативы), что на данный момент никаких переговоров не будет. россия использует эту инициативу как тактический шаг для получения паузы, перегруппировки войск, наращивания их боеспособности для продолжения войны против Украины. И это понимают все", — объясняет он.

По словам Бессмертного, другое дело, что все прекрасно понимают, "что где-то там в перспективе может ситуация дойти до какого-то разговора, но на данный момент, пока никто не понимает ни его содержания, ни его параметров, ни масштабов".

"Потому что то, что звучит в эфире, касается вопросов, начиная от идеи новой системы модели мира, заканчивая просто двусторонними переговорами. А между этим стоит тема континентальной, глобальной, региональной безопасности и так далее. Вопрос настолько сложный, что пока все, что озвучивается, очень далеко от того, чтобы перейти в этот режим. И с моей точки зрения (то, что я сейчас читаю, вижу), речь идет, скорее всего, о выработке сторонами позиций. Начиная с того, уместно ли это (вести переговоры, — Авт.), заканчивая содержанием. Или содержанием аргументации об отказе, или содержанием аргументации об участии. То есть, по моему мнению, происходит то, что происходило во все периоды войн, противостояний и т.д. То есть этап такой, если хотите, определенной интеллектуальной гимнастики на данную тему и не более. Поэтому не прибегайте к углублению в тему, ведь вы не увидите там глубокого содержания и т.д.", — отмечает дипломат.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона, уже девятый месяц мощно противостоящая военной агрессии россии, может вернуться к переговорному процессу с врагом исключительно при условии соблюдения их всех предварительно высказанных требований.

Ранее "Телеграф" также писал, как французский лидер Макрон в очередной раз решил высказать свою позицию по переговорному процессу Украины с россией, отметив, что дипломатия действительно способна помочь решить сложности между странами и прекратить активные боевые действия.