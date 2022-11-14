Укр

ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
Читати українською
Автор
ВСУ получили грузовик Volkswagen при содействии Favbet Foundation Новость обновлена 14 ноября 2022, 15:15

Автомобиль уже успешно доставляет грузы в прифронтовые пункты.

Подразделение Вооруженных сил Украины при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation получило грузовой автомобиль Volkswagen Crafter.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль уже успешно доставляет грузы в прифронтовые пункты Донецкой области.

Он помогает военным улучшить логистическое обеспечение передовой и эффективнее поддерживать боеспособность подразделений ВСУ.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и остальные необходимые для фронта вещи.

Favbet Foundation вместе с компаниями-партнерами с начала войны передал для ВСУ уже более трех десятков автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять свои задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.

Теги:
#Favbet Foundation