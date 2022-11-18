Новое наступление ВСУ: военный эксперт озвучил направление и сроки

Военный рассказал, какую область ВСУ могут освободить следующей

После полного освобождения правобережья Херсонской области ВСУ восстановили контроль над украинскими территориями, а российская армия пытается закрепиться уже на левом берегу. О том, как в дальнейшем может развиваться ситуация на поле боя, спрогнозировал заместитель начальника Головного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов. Об этом он рассказал "Телеграфу".

По словам Громова, контрнаступление ВСУ может может продолжиться уже в направлении Запорожской области и левого берега Херсонской области. Однако в то же время генерал отмечает, что второе направление является гораздо сложнее.

"Запорожская область, даже не исключаю левобережную часть Херсонщины (хотя это гораздо сложнее). Но именно то, что с Запорожья это (контрнаступательные действия ВСУ — ред.) может начаться, уверен. Но именно то, что с Запорожья это может начаться, уверен", — добавил Громов.

По поводу сроков начала наступления украинской армии, эксперт выразил уверенность, что оно не начнется в текущем году. Он считает, что наиболее вероятным периодом для начала таких действий является первый квартал 2023 года.

Напомним, что после освобождения Херсона от российских захватчиков корреспондент "Телеграфа" побывал в областном центре и сделал репортаж о том, как живут херсонцы после деоккупации.

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