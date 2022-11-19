Григорий Козловский: благотворительный матч звезд на Академии "Руха" собрал более 277 тысяч гривен донатов для бойцов ВСУ

Команда "All Stars" победила сборную артистов Украины со счетом 10:6 в благотворительном матче "Верим в ВСУ" в рамках проекта "Спорт согревает".

Григорий Козловский, — львовский бизнесмен, почетный президент ФК "Рух", недавно принявший участие в благотворительном вечере-аукционе в поддержку военных, рассказал о благотворительном матче, который объединил на футбольном поле Академии "Руха" известных блоггеров, актеров, певцов, футболистов.

Как рассказал Григорий Козловский, самой главной победой вечера стал тот факт, что благодаря донатам зрителей удалось собрать более 277 тысяч гривен на нужды защитников и защитниц из 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр", 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

Команда артистов благотворительного матча, организованного Григорием Козловским

Команда звезд благотворительного матча, организованного Григорием Козловским

Донаты продолжали поступать и после окончания этой интересной и зрелищной игры. Все собранные средства будут направлены на закупку термобелья для украинских воинов в рамках проекта "Спорт согревает".

Игроки поют гимн Украины перед благотворительным матчем

Самый большой донат вечера в размере 100 тысяч гривен прислал Николай Табулович, за что ему благодарность.

Благотворительный матч, организованный Григорием Козловским, собрал более 277 тыс. грн донатов для ВСУ

Григорий Козловский организовал благотворительный матч для сбора средств для ВСУ

Григорий Козловский организовал благотворительный матч для сбора средств для ВСУ

"На нашей Академии "Руха" состоялся благотворительный матч звезд "Верим в ВСУ". В символическом поединке встретились сборная артистов Украины и команда "All Stars" с Селезневым, Федецким, Кополовцем, Вацком в составе. Главная цель – собрать средства на закупку термобелья для помощи 5-му отдельному штурмовому полку ВСУ, 93-й отдельной механизированной бригаде ВСУ "Холодный Яр", 125-й отдельной бригаде территориальной обороны ВСУ. Только во время поединка удалось собрать благодаря вашим донатам более 200 000 гривен, но самое приятное, что вы продолжаете отправлять свои донаты и после игры. По состоянию на эту минуту нам удалось собрать более 277 000 гривен. Благодарю всех за такую активность. Вы лучшие! Уверен, что это далеко не последний благотворительный матч звезд в нашей Академии! Мы продолжаем помогать нашим защитникам! Слава Украине!", — отметил Григорий Козловский.

Как сообщалось, Григорий Козловский взял на себя расходы по ремонту автомобилей для 45-й и 47-й бригад ВСУ.