Война — день 277: оккупанты заваливают телами Бахмут и продолжают ракетный террор

Оперативно о главном 27 ноября

Полномасштабное вторжение россии в Украину длится 277 дней. Оккупанты продолжают ожесточенно штурмовать на Бахмутском направлении, однако предпринимают попытки наступления на других участках, вроде Сватово. Однако такие действия им даются огромной ценой, известно, что они потеряли более 86 тысяч человек убитыми, а больницы переполнены тысячами раненых. Из-за своих неудач на фронте россияне продолжают прибегать к ракетному террору мирных городов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 27 ноября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:30 Враг обстрелял Чернобаевку: пострадал ребенок.

00:00 В первый день работы инициативы Grain from Ukraine по поставкам украинского зерна бедным странам мира удалось собрать 150 миллионов долларов от 20 стран мира.

Данные о событиях 24 ноября – в нашем материале "Война — день 274: Украина оправляется после массового ракетного удара".

О том, что происходило 25 ноября можно узнать в трансляции: Война — день 275: блэкаута удалось избежать, в дома украинцев возвращаются свет, газ и вода.

Информация за 26 ноября доступна в сводке: Война — день 276: россияне штурмуют Бахмут, но испытывают большие проблемы в тылах