И ВСУ, и оккупанты ждут морозов: украинцам рассказали, почему на фронте не затихнет

У Украины также есть четко выставленные приоритеты

До зимы остались считаные дни, а это время года значительно отобразится на ходе полномасштабной войны в Украине.

Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал в эфире Громадського радио, что в ближайшее время россияне не планируют наступать. Напротив, их первостепенная задача заключается в том, чтобы успеть достроить свою линию "зубов дракона", которая должна состыковаться в Луганской области с "линией Вагнера". Позади нее они намерены выкопать окопы для операторов противотанковых ракетных комплексов

Киричевский отметил, что оккупанты укрепляют общую линию примерно на 150 км шириной. Если они сделают это, то для украинских военных это усложнит проход по Луганской области.

"Как только ударят морозы, земля эти зубы дракона между собой укрепит и это будет непроходимая для нашей бронетехники местность. Но такая погода, как сейчас, усложняет продвижение, потому что грунты раскисают и бронетехнике тяжело идти вперед. Потом обе стороны рассчитывают на морозы", — сказал Киричевский.

Эксперт добавил, что у Украины также есть четко выставленные приоритеты. В их числе и деоккупация Луганщины.

"Нам нужно отвоевать два важных логистических пункта, которыми пользуется враг. Реализовать это сейчас не удается из-за погоды", — сказал Киричевский.

Этой зимой ВСУ будут двигаться и на Мелитополь. Эксперт говорит, что большое значение имеют ландшафты и почвы. Удобнее, по его словам, проводить наступление по асфальтной трассе, а чтобы делать это по песку и грязи, необходима проходная техника.

Напомним, что ранее эксперт Сергей Кузан оценил "Телеграфу" состояние готовности российских оккупантов к морозам и интенсивным боям. Он отметил, что зимой захватчиков ожидает нехватка медицинского и вещевого обеспечения.