Война — день 293: оккупанты несут огромные потери, но давят под Бахмутом

Оперативно о главном 13 декабря

Российская армия уже 293 дня ведет свою "трехдневную войну" против Украины. Теплая зима превратила почву в непроходимое болото, что мешает обеим армиям вести наступательные действия, но даже это не останавливает бои особенно в Луганской и Донецкой областях. Противнику удалось достичь небольшого прогресса возле Бахмута и захватить населенный пункт Курдюмовка, но в ВСУ заверяют, что это не повлияет на общую картину. Украинские бойцы тем временем продолжают наносить удары по местам скопления противника, из-за чего тот несет огромные потери.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 13 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Западные СМИ сообщают, что "пригодных для использования" снарядов и ракет у россии осталось лишь до начала 2023 года. После этого ей придется либо использовать старые запасы, либо искать их за рубежом

00:00 Жители Брянской области россии сообщают в сети, что в городе Клинцы произошла серия очень мощных взрывов в воинской части. В местных телеграм-каналах заверяют, что "дома тряслись, как при землетрясении".

С данными за 10 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 290: враг копит силы для наступления на Бахмутском направлении.

Информация за 11 декабря доступна в сводке: Война — день 291: оккупанты обстреливают Украину и получают "бавовны" в ответ

О происходившем 12 декабря можно узнать в материале: Война — день 292: тяжелые бои за Бахмут, ВСУ имеют успехи на Луганщине.