Как не дать ногам замерзнуть зимой: три главных совета

Простые правила комфортного прохождения холодного периода

Наступление зимы повысило риски получить переохлаждение, а первыми от холодов традиционно страдают ноги. При том, каждый знает, что если ноги замерзли, то это чревато развитием простуды или других заболеваний.

Однако, как говорится в материале "УНИАН", сохранить свое здоровье и избавиться от связанного с холодами дискомфорта достаточно просто, если следовать простому набору рекомендаций.

Обувь

Зимняя обувь не должна плотно облегать ногу, поскольку в таком случае будет нарушено нормальное кровообращение и ступни сразу же замерзнут. Если же между кожей и стенками обуви будет сохраняться небольшая прослойка воздуха, то она позволит сохранить тепло.

Сама обувь должна иметь не менее двух сантиметров толщины подошвы, а также теплую подкладку из шерсти или меха.

Стельки

Шерстяные или меховые стельки на зиму подойдут намного лучше, чем обычные войлочные. При этом если они будут иметь алюминиевую подложку, то это позволит более эффективно сохранить тепло.

Однако учтите, что такие стельки толще обычных, а потому важно следить за тем, чтобы обувь не стала тесной.

Носки

Теплые носки из шерсти отлично помогут сохранить тепло в ногах. В случае сильных холодов, никто не запрещает надеть сразу две пары, но опять же, если в обуви будет сохраняться прослойка воздуха.

Зимой также не рекомендуется носить тонкие чулки и колготки. Толщина зимних вариантов должна начинаться со 100 ден, а предпочтение стоит отдать хлопковым или шерстяным вариантам.

И конечно же всегда надо следить за выполнением главного правила — ноги должны оставаться сухими.

Если ноги все же замерзли, то и на этот случай есть несколько простых рекомендаций:

не стойте на месте, продолжайте двигаться и шевелить пальцами, а если есть возможность, то выпейте горячего чая;

дома сразу же разотрите ноги и сделайте горячую ванночку, однако следите за тем, чтобы изначально вода не была слишком горячей;

наберите теплой воды в грелку или бутылку и положите под ноги.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что делать, чтобы обувь не промокала от слякоти, а также если ноги все же промокли.