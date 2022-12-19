Ждать ли новых волн мобилизации в Украине: в ВСУ дали подробный ответ

Мобилизация в Украине после Нового года продолжится по плану

Ряд категорий граждан в Украине не подлежат призыву в армию во время мобилизации. После Нового года никакого усиления призыва военнообязанных не планируется.

Об этом во время брифинга рассказал начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

По его словам, в Украине с начала полномасштабного вторжения не было никаких волн мобилизации и вводить их не планируют. Если сравнивать масштабы призыва в начале войны и сейчас, то они значительно снизились. Количество мобилизованных зависит непосредственно от обстановки на фронте, а потребность в дополнительных человеческих ресурсах регулярно просчитывается Генеральным штабом ВСУ.

"Говорить, что после Нового года будет очередная волна, нельзя. Все факторы, которые на это влияют, давно учтены. И тот фактор, что в россии прошла мобилизация и по заявкам призвано от 200 до 300 тысяч граждан, все давно учтено. Сейчас мы работаем соответственно по плану и никаких волн не предвидится", — добавил Роман Горбач.

Также он подчеркнул, что мобилизация в Украине проводится постоянно и планово, поэтому никаких изменений после Нового года не предвидится.

"Мы как к Новому году призываем, так будем призывать и после Нового года. Возможно, будут какие-то корректировки в планах, но заранее все просчитано", — сказал Горбач.

Ранее мы рассказывали о том, что Верховная Рада ужесточила уголовную ответственность для военных, которые отказываются выполнять приказы командиров. Украинцы активно высказывают свои возмущения по этому поводу.