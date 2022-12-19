Ракетный удар по Украине под Новый год: в ВСУ оценили вероятность

В ВСУ отмечают, что у россиян есть приоритет целей в Украине

В Вооруженных силах Украины прокомментировали слухи о том, что якобы на новогодние праздники может произойти усиление российских ракетных ударов. В армии отметили, что план у оккупантов четкий, а главные цели в нашей стране у них расписаны.

Так, представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в интервью изданию УНИАН, отвечая на вопрос журналиста о вышеуказанных слухах, рассказал, что у россиян существуют приоритет целей на войне с Украиной.

"Наше Главное управление разведки (ГУР МОУ — Ред.) посоветовало не привязываться к датам, что они могут там нас "поздравлять". Ну, можно, да, привязываться — не привязываться — у них есть четкий план, у них расписаны приоритетные цели в Украине. Первый приоритет, второй, третий", — отметил собеседник.

По словам Игната, россияне выбирают такую цель, чтобы нанести Украине, как можно больше урона.

"И, в зависимости от того, где нам будет больнее, …они туда и бьют — как поподлее, понаглее и побольнее. А если есть возможность привязаться немного к дате, чтобы угодить диктатору (путину — Ред.), и для российского народа тоже ж нужно работать, на публику внутреннюю… — это может быть вполне", — сказал Юрий Игнат.

Стоит отметить, что в свою очередь Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, отвечая на вопрос о возможном российском терроре на праздники, сказал, что "На войне нет выходных, нет каких-то праздников, нет вещей, на которые мы можем не обращать внимания. Должны быть готовы ко всему"

Напомним, ранее мы писали о том, что 16 декабря россия снова атаковала территорию Украины десятками ракет.