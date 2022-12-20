“Киев за три дня” не получилось: топ-10 побед Украины и ВСУ в войне с россией

Победы происходили не только на фронте, но и внутри украинского общества

Война в Украине длится уже 300 дней. За это время произошло немало изменений на фронте. Было много побед, но случались и поражения. Несмотря на морозы, снег и слякоть украинские воины продолжают отстаивать право нашей стране на независимость и уничтожают врага сотнями.

В эксклюзивном интервью "Телеграф" спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук рассказал о десяти наиболее значимых победах Украины на фронте за время полномасштабной войны.

Первая и основная — это провал армии рф под Киевом. Сегодня, 20 декабря, ровно 300 дней, как оккупанты берут Киев "за три дня". Украинская столица пришлась захватчикам не по зубам, а уверенные действия Сил обороны Украины вынудили их "героически отступить" со всего северачуть больше чем через месяц.

Вторая значимая победа — освобождение Херсона, который провел в оккупации всю войну и 11 ноября был деоккупирован. Несмотря на возгласы кремлевских пропагандистов о том, что "россия тут навсегда" и фейковое присоединение региона к рф, оккупанты сбежали из города за несколько дней.

Третьим достижением стал Харьков, которы регулярно подвергался и продолжает подвергаться атакам россиян. Несмотря на серьезные разрушения город выстоял. А операцию по освобождению Изюма, Купянска и других населенных пунктов в регионе прозвали "Фредерикус-2" по аналогии с немецкой операцией 1942 года. Тогда попытка стратегического наступления завершилась окружением и практически полным уничтожением немецкими войсками наступающих сил Красной Армии на Харьковском направлении.

Четвертая значимая победа — Лиманская наступательная операция, в результате которой был освобожден город Лиман. Жители провели в оккупации почти пять месяцев с 27 мая 2022 года по 1 октября 2022 года.

Победы ВСУ были не только на суше, но и в море. Уничтожение флагмана Черноморского флота рф — крейсера "Москва" стало пятым весомым достижением украинской армии. Сюда же относятся атаки дронов на военно-морские базы в Новороссийске и Севастополе.

Аэродромы россиян, откуда осуществляются вылеты боевых самолетов с ракетами, которые летят по мирным украинским городам, тоже получили свое. В частности, "бавовна" была зафиксирована на аэродромах "Миллерово" (Ростовская область) "Энгельс" (Саратовская область) и "Дягилево" (Рязанская область). Огневое поражение стратегических объектов врага можно смело отнести к шестой весомой победе Сил обороны Украины.

Седьмое весомое достижение — возвращение украинских военнопленных домой, включая "азовцев", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь". Домой сумели вернуть также бойцов Нацгвардии, захваченных на Чернобыльской АЭС и других воинов, среди которых немало женщин.

Всеобщее сопротивление украинского народа можно отнести к восьмой победе нашей страны. Бойцы ТРО показали потрясающую боеспособность и высокий моральный дух. Особенно это касается бойцов из Харькова, Ахтырки, Чернигова, Сум и других городов, которые с первых дней вторжения вступили в бой с врагом.

Остров Змеиный стал девятым существенным достижением для нашей страны. Это была очень удобная позиция для врага, но украинские воины сумели выбить оккупантов с острова посреди Черного моря. Это стало возможным благодаря превосходному оперативному, полководческому мастерству, планированию и военной мысли наших военачальников.

Волонтеры заслуживают стать десятой победой Украине. В сети ходит немало мемов и шуток на тему того, что для украинских волонтеров нет невыполнимых задач и, если нужно, они достанут для ВСУ Звезду Смерти или партию джедайских мечей.

"Потрясающее, всеобъемлющее, вышедшее на новые рубежи, демонстрирующее настоящие чудеса", — именно так охарактеризовал волонтерское движение Украины Михаил Макарук.

Ранее мы рассказывали о том, что в Мелитополе россияне могут повторить херсонский сценарий. ВСУ уже оценили маневры россиян на оккупированной территории.