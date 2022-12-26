ВСУ уже близко: Гайдай рассказал, как на самом деле обстоят дела в районе Кременной

Оккупанты хотели наступать на деоккупированный Лиман

Украинская армия понемногу продвигается на Луганщине. А на одном из направлений местное военное командование россии уже было вынуждено переместится ближе к тылу.

Так, по информации главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, которую он озвучил во время брифинга, на участке фронта Сватово-Кременная ситуация продолжает оставаться напряженной, однако в то же время преимущество остается на стороне Сил обороны Украины.

Также украинский чиновник прокомментировал слухи, которые начали распространятся в СМИ, о том, что якобы город Кременная уже находится под контролем ВСУ. По его словам наши воины понемногу продвигаются вперед, однако вышеуказанная информация не является достоверной.

"Но уже недалеко от Кременной действительно происходят боевые действия и могу сказать, что военное командования определенного звена, которое находилось в городе, сейчас перемещено в Рубежное", — заявил Гайдай.

Также глава ОВА рассказал, что россияне планировали организовать контрнаступление в сторону деоккупированного Лимана, но их планы сорвали украинские военные.

"Такие планы у них были, но, благодаря украинскому командованию, понимавшему их планы и видевшему всю карту военных событий — Силы обороны Украины помешали оккупационным войскам воплотить их замыслы в жизнь. Резервы они все равно подтягивают, но контрнаступления у них не получилось" — рассказал Гайдай.

Стоит отметить, что 25 декабря блогер и военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что украинские защитники достигли полного огневого контроля за участком трассы Р-66. Таким образом, российские войска потеряли возможность безнаказанного перемещения от Кременной до Северодонецка.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что глава Луганской ОВА заявлял, что вскоре оккупантам придется попрощаться с двумя городами на Луганщине.