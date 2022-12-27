Длинные зимние каникулы: как позаботиться о безопасности детей

В Украине запустили специальный бот, который поможет детям оставаться в безопасности во время каникул

После начала полномасштабной войны украинцам пришлось адаптироваться под новые условия жизни, в которых есть постоянные риски обстрелов и множество опасных "подарков" от россиян на улицах. Все это составляет особую опасность для украинских детей, которые к тому же выходят на длинные зимние каникулы.

Как информирует "Новая украинская школа", в некоторых регионах дети уйдут на каникулы на целый месяц из-за чего родителям стоит позаботиться о том, чтобы те знали правила безопасности на случай внезапной опасности.

Отмечается, что в средине ноября в Украине запустили чат-бот "Воби2", который в игровой форме позволяет детям узнать, как правильно себя вести в той или иной ситуации.

В настоящее время им воспользовались более 10 тысяч детей. Впрочем, некоторые ответы вызвали у специалистов настороженность.

Например, более четверти всех детей ответили, что при потере в толпе ценной вещи стоит ее поискать или попросить другого ее найти. В условиях, что толпа движется в панике это может составлять для ребенка прямую опасность пострадать от непредсказуемого движения людей.

Еще 7% детей сообщили, что в случае, если заметят оставленную оккупантами технику, они готовы позвать соседей, чтобы разобрать ее на металлолом. То есть 7 из 100 украинских детей могут попасть в опасность, если брошенная техника окажется заминированной.

Эксперты НУШ рекомендуют взрослым и детям воспользоваться ботом, чтобы проверить свои знания, а также ознакомиться с "Азбукой безопасности", чтобы зимние каникулы прошли безопасно и все ученики вернулись за свои парты после возобновления учебного процесса.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что нужно родителям, чтобы безопасно отправить детей за границу и какие документы им придется собрать.