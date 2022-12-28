Рождественское чудо вместе с друзьями: Тайра рассказала о помощи ее фонда "Мрія" детям военнопленных

Во время рождественского концерта группе "Братьев Гадюкиных" удалось собрать 53 545 гривен в помощь семьям военнопленных и гражданских пленников. Музыканты пригласили на свое выступление в Киеве Юлию Паевскую, основательницу благотворительного фонда "Мрия".

"Очень важный день: я повезу новогодние мечты детям, чьи родители сейчас в плену. Фонд "Мрия" работает всего несколько дней, но благодаря друзьям и людям с огромным сердцем, мы уже осуществляем новогодние детские мечты.

Это, пожалуй, и есть то самое Рождественское чудо. Когда люди, объединяя частицы своей любви и щедрости, делают большое дело. Сейчас они возвращают детям из семей пленных способность мечтать и верить в осуществимость своих мечтаний. Мы, конечно, не сможем сейчас осуществить их самую заветную мечту, вернуть домой родных из плена. Но мы можем и должны их поддержать", — сообщила Юлия Паевская.

Фонд "Мрия" планирует воплотить желание и помочь более 200 семьям пленников со всей Украины.