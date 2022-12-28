Ситуация изменится весной: в Украине дали неутешительный прогноз для российских дронов

Дроны будут летать на 10 км вглубь позиций врага

Ситуация на фронте изменится в начале весны 2023 года в пользу Украины. Российские дроны-камикадзе будут реже долетать до целей.

Об этом в интервью AP News рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, в Украине намерены разработать боевые беспилотники, которые будут сбивать дроны, которые россия получает от Ирана. На сегодняшний день закуплено 1,4 тысячи БПЛА, большая часть которых предназначена для разведки позиций врага.

"И следующий этап, когда мы уже более или менее оснащены разведывательными беспилотниками, это ударные беспилотники. Это как взрывающиеся дроны, так и беспилотники, летящие на расстояние от трех до десяти километров и поражающие цели", — рассказал Федоров.

Он добавил, что российско-иранские дроны станут реже долетать к целям уже в феврале-марте 2023 года.

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