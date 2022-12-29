СБУ занялась мэром одного из областных центров Украины: подозревают, что сливал данные об ВСУ

Александру Мамаю инкриминируют нарушение статьи 114-2 УКУ

Служба безопасности Украины сообщила мэру Полтавы, которого уже называли пособником террористов, о подозрении в несанкционированном распространении информации о размещении подразделений ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Александру Мамаю инкриминируют нарушение статьи 114-2 УКУ (Несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований), в результате чего ему грозит до 12 лет лишения свободы лет.

Александру Мамаю вручают подозрение

"По данным следствия, он распространил данные, которые не размещались в открытом доступе ни Генеральным штабом ВСУ, ни Минобороны, ни другими уполномоченными государственными органами", — говорится в сообщении.

Напомним, Мамай уже попадал в поле зрения компетентных органов, когда в интервью телеканалу "Наш" высказал мнение, что на Востоке Украины идет война не против российских захватчиков, а "брат против брата".