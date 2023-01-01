Укр

Война — день 312: враг продолжает обстрелы мирных городов, но украинцы намерены сражаться до Победы

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
Дата публикации
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Автор
На войне нет праздников Новость обновлена 01 января 2023, 02:13
На войне нет праздников. Фото Генштаб ВСУ

Русский враг на протяжении 312 дней продолжает наносить массированные удары по мирным городам с использованием ракет и ударных дронов, пытаясь сломить дух нашего народа. Но украинцы не намерены идти на уступки русским фашистам, и продолжают уничтожать оккупантов на фронте и в тылу. ПВО сбивает дроны и крылатые ракеты, атакующие наши города, а подразделения Украинской армии теснят рашистов под Лиманом и Бахмутом, а также на Купянском и Авдеевском направлениях.

А 2023 год, как заявил в своем новогоднем обращении президент Владимир Зеленский, обязательно будет за Украиной.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 1 января 2023 года, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:01 Над Киевом сбита ракета врага.

С данными за 31 декабря можно ознакомиться в трансляции: "Война — день 311: ВСУ достигли успеха на Луганщине, а россияне продолжают терроризировать мирных украинцев".

Информация за 30 декабря доступна в сводке: Война — день 310: россияне атакуют дронами и пытаются лишить Украину света под Новый год.

О происходившем 29 декабря читайте в материале: Война — день 309: жестокие бои на Донбассе и новая ракетная атака по Украине.

Теги:
#Украина #Россия #Война #ВСУ