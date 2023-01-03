От таблеток — до жилья: в Украине появится масштабная программа помощи ветеранам

Правительство намерено помочь ветеранам быстрее адаптироваться к мирной жизни

Правительство Украина намерено в 2023 году утвердить новую стратегию для ветеранов боевых действий, которая позволит им перейти от воинской службы к мирной жизни.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegrаm-канале, программа будет нацелена на военнослужащих и будет включать в себя реализацию их основных потребностей.

В первую очередь это касается возможностей продолжения военной карьеры, а также переобучения на гражданские специализации и поддержки ветеранского бизнеса.

Кроме того, ожидается, что программа будет направлена на обеспечение потребностей военнослужащих в жилье, что включат компенсацию ипотечных процентов и финансового лизинга.

Также Шмыгаль отметил, что стратегия также должна включать бесплатную трехуровневую психологическую поддержку и обеспечение медицинской помощи.

По задумке Кабмина, реализация этой стратегии должна быть завершена в текущем году.

"Наши ветераны — это наша гордость. И государство будет создавать для них лучшие возможности", — сказал Шмыгаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на какие пенсии и надбавки могут рассчитывать украинские военнослужащие.