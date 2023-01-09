Снова "весна среди зимы": в Украину двигаются теплые массы воздуха из Африки

"Аномальное потепление" начнется на Старый Новый год

В соответствии с прогнозами синоптиков, после пары дней морозов в Украине снова воцарится тепло, а холодам будет приказано убираться куда-то в сибирские пределы.

Об этом пишет в социальной сети народный синоптик Стас Щедрин.

"С 13 января в большую часть Европы снова начнет поступать аномально теплые воздушные массы из Африки, поэтому и в Украине снова ожидается аномальное потепление до +8+10", — отмечает он.

О "потеплении с Маланки-Василия" пишет и синоптик Наталия Диденко.

При этом она предупреждает, что до кардинального потепление остается еще несколько дней, поэтому не стоит сильно расслабляться и убирать в гардеробы зимнюю одежду: в ночь на понедельник в Украине ожидается значительная температурная амплитуда: от ночных -15-18 градусов в Сумской, Харьковской и Полтавской областях до дневных +5+9 градусов в западных областях.

Но даже в Киеве морозы до -7 градусов сменятся в понедельник днем оттепелью.

Более детально о погоде на новой неделе рассказывает синоптик Игорь Кибальчич.

В понедельник, 9 января, по его мнению, в стране пройдут небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, местами с дождём в западный, северных, Черкасской и Одесской областях. На остальной территории страны без осадков. Температура воздуха в восточных и северных областях ночью -17…-12 °С, днём -10…-5 °С. На остальной территории ночью -11…-6 °С, днём -6…-1 °С; в западной части в течение суток -2…+3 °С.

Во вторник, 10 января, ожидаются осадки в виде снега и дождя в западной части, днём также в Одесской и Киевской областях. Местами налипание мокрого снега, метель, на дорогах гололедица. На остальной территории Украины без осадков. Температура воздуха на Левобережье Украины ночью -15…-10 °С, днём -11…-6 °С. На Правобережной части страны ночью -4…+1 °С, днём -3…+2 °С.

В среду, 11 января, ночью ожидается снег в северных и частично западных областях, днём в Украине без осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха на Левобережье ночью -16…-11 °С, днём -11…-6 °С; на Правобережье ночью -8…-3 °С, днём -5…0 °С. В западной части ночью -2…+3 °С, днём 0…+5 °С.

В четверг, 12 января, в Украине без существенных осадков, только в западной части местами пройдёт небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -13…-8 °С, днём -6…-1 °С. В западных и южных регионах страны ночью -3…+2 °С, днём +1…+6 °С.

В пятницу, 13 января, осадков в Украине не предвидится. Ветер юго-восточный, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью в северных, центральных и восточных областях -11…-6 °С, днём -5…0 °С. На остальной части ночью -6…-1 °С, днём -2…+3 °С. В южных областях и на крайнем западе днём +1…+6 °С.

На выходные, 14 – 15 января, в Украине продолжится постепенное повышение температуры воздуха ночью до -7…-2 °С, днём до -4…+1 °С. В западных и южных областях в течение суток 0…+5 °С. Пройдут небольшие осадки в виде мороси, мокрого снега и дождя. На дорогах местами сохранится гололедица.

Такой благоприятный для Украины прогноз подтверждают и на сайте "Погодник" – согласно данным специалистов, "крещенских морозов", на которые рассчитывали в кремле, в этом году, скорее всего, не будет.

Напомним, что синоптики ранее предупреждали украинцев о том, что январь в нашей стране будет весьма хаотичным с периодами резких похолоданий и потеплений. В то же время февраль будет более стабильным — с легкими холодами в начале месяца и потеплением ближе к началу календарной весны.