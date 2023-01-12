Крещенские морозы отменяются: в Украине резко потеплеет на следующей неделе

В некоторых регионах столбики термометра покажут +15 градусов

Погода в Украине продолжит колебаться до конца зимы. Несмотря на крепкие морозы, все же украинцам обещают потепление к концу января.

Народный синоптик Станислав Щедрин поделился прогнозом погоды на ближайшую неделю. Он обрадовал украинцев, заявив, что грядет не долгосрочное, но потепление.

По словам синоптика, потепление ожидается на следующей неделе, а его пик придется на 17-21 января. Прогнозируется, что температура поднимется до +15 градусов в некоторых регионах страны.

"Пик потепления придется на 17-21 января. Температура воздуха по всей стране вырастет до +10+12 градусов, а на юге и в центре даже до +13+15 градусов", — сообщил синоптик.

Однако после стремительного потепления снова вернутся морозы. Температура воздуха будет снижаться постепенно: сначала до -3+3 градусов, а после 24 января до -2-9 градусов. Вместе с похолоданием в Украину придут осадки.

Также, согласно прогнозам, 19 января не будет крещенских морозов. Ожидается, что на Крещение будет плюсовая температура воздуха.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в Украину двигаются теплые массы воздуха из Африки. К концу текущей недели может потеплеть до +10 градусов.