Купание в проруби отменяется: на Крещение придется пик потепления

В ближайшие дни в Украине установится "европейская зима"

В соответствии с прогнозом синоптиков и метеорологов, крещенских морозов в этом году не будет: в Украине резко потеплеет.

Так, 13-14 января в Украине будет хозяйничать так называемая 'европейская' зима – практически без осадков, с повышенной влажностью – и, следовательно, густыми туманами. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Всем любителям стереотипов и примет о морозах, которые почему-то "трещат на Крещение" специалист приводит прогностическая диаграмма температуры воздуха для Киева.

Согласно ей, пока что ожидается подъем столбиков термометров вверх, пик потепления — на Крещение. Следовательно, вместо купания в проруби придется довольствоваться омовением у бережка. Но уже с 23-24 января ожидается следующее похолодание.

С прогнозом Натальи Диденко частично соглашаются эксперты на сайтах погоды. Так, "Погогодник" рисует примерно такую же метеокартину.

На Meteo.UA разделяют мнение коллег, но приводят немного другие цифры.

Но вот на сайте "Метеопрог", где публикует прогнозы известный синоптик Игорь Кибальчич, считают, что 23-24 января будет снижение температуры, но ни о каких минусах речи быть не может.

Поэтому каждый украинец может сам выбрать сайт, на который ориентироваться в ежедневных прогнозах погоды.

В то же время, возвращаясь к "сюрпризам" погоды: стоит напомнить, что согласно мнению народного синоптика Владимир Деркача, в январе морозы будут наблюдаться в конце первой декады и начале второй, конце второй и начале третьей. В феврале температура ниже 0 градусов будет падать в середине первой декады месяца, в конце второй и к концу третьей.