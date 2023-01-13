Война — день 325: оккупанты превращают Соледар в руины и готовят новое наступление

Оперативно о главном 14 января

Украинцы встретили 325 день в режиме военного времени. Российские оккупанты, как и прежде, фокусируют свои основные усилия на востоке Украины, а наиболее ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута и Соледара. Что касается последнего, то россияне уже успели заявить, что город полностью захвачен, однако в ВСУ подчеркивают, что это не так и бои продолжаются. При этом руководство страны-агрессора готовит новые силы для очередного наступления, а по предварительным оценкам, они хотят создать армию численностью в два миллиона человек.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире в пятницу 14 января, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Советник главы ОПУ Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию в Соледаре, отметив, что города уже как такового нет.

"Идут бои, очень тяжелые и кровопролитные, и никто его не взял, никто его не контролируют. К сожалению, не контролирует его тотально и Украина. Там идут городские контактные бои", — сказал он

О происходившем 11 января читайте в материале: Война — день 322: угрожающая ситуация в Соледаре, обстрелы городов продолжаются

Информация за 12 января доступна в сводке: Война — день 323: россияне штурмуют Соледар, а ВСУ давят на Луганщине

С данными за 13 января можно ознакомиться в трансляции: Война – день 324: ожесточенные бои за Бахмут и Соледар продолжаются