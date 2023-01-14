Украине на заметку: Портников рассказал, как подход Швеции к НАТО может стать примером для Киева

Усиленное сотрудничество Украины и США помогут сдержать россию от повторной войны

США и Швеция ведут переговоры о соглашении, которое поможет усилить связи в области безопасности. Кроме того, эти две страны готовы усилить сотрудничество в сфере обороны на фоне вступления Швеции в НАТО.

Украинский журналист Виталий Портников оценил перспективы сотрудничества США и Швеции. По его мнению, Турции, которая против вступления Швеции в НАТО, придется изменить свою политику.

Аналитик отмечает, что соглашение между Швецией и США даст право на присутствие американских войск в этой стране. Сотрудничество двух стран в сфере обороны будет более тесным, чем предусмотрено членством НАТО. На фоне этого политика Турции теряет свой смысл, ведь, с точки зрения безопасности, Эрдоган не сможет ничем помешать шведам. Турции придется искать способы сохранить лицо страны, идти на компромиссы, чтобы получить от присоединения Швеции к НАТО хоть что-то.

Напомним, ранее Эрдоган заявлял, что Турция будет придерживаться своей "принципиальной и решительной" позиции до тех пор, пока данные Турции обещания не будут выполнены. Речь шла об экстрадиции нескольких, по мнению Турции, террористов, возобновлении поставок военной техники, взаимном обмене информацией и борьбой с терроризмом.

По мнению аналитика, пример сотрудничества США и Финляндии вне НАТО крайне важен для Украины. Не исключено, что наша страна может оказаться в подобной ситуации, когда одна или несколько стран-членов НАТО заблокируют вступление в Альянс. Это создаст условия для новой войны с россией, к которой в Москве начнут готовиться едва ли не на следующий день после путинского поражения в "СВО".

Ответом на это должно стать как раз таки формирование крепких и расширенных связей в сфере обороны и безопасности путем аналогичного соглашения, как у США со Швецией. Такой подход покажет скептикам в НАТО, что их политики обречена на провал и сумеет сдержать россию от нового нападения на Украину.

"Швеция сейчас прокладывает путь, по которому Украина должна быть готова двигаться в случае возникновения кризисной ситуации. Как и в седой древности, наш путь к суверенитету может проходить через Стокгольм", — резюмировал журналист.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россия может решиться на атаку НАТО. Президента путина могут подтолкнуть к этому шагу.