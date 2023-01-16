Гренландия поможет Украине: синоптики назвали регионы, где установится аномально теплая погода

Холодные массы с севера создадут "мешок холода", который заставит тепло "подвинуться" на юг

"Отмена" крещенских морозов, о которой предупреждали метеорологи, будет также частично вызвана и тем, что со стороны Гренландии в юго-восточном направлении начнёт развиваться высотная ложбина и связанный с ней "мешок" холода, в результате чего африканские воздушные массы направятся на страны Балканского полуострова и Украину.

Об этом пишет синоптик Игорь Кибальчич.

"Таким образом, 18 – 20 января, по всей территории нашей страны установится аномально тёплая погода, с превышением климатической нормы на 10 – 15 °С. Существует вероятность обновления новых рекордов максимальной температуры в различных городах", — считает Игорь Кибальчич.

Согласно прогнозу специалиста, в понедельник, 16 января, небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в западных областях, в восточной части также пройдёт небольшой снег. На остальной территории страны без существенных осадков. На дорогах северной и восточной части местами гололедица. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -1…+4 °С, на юге и крайнем западе +5…+9 °С.

Во вторник, 17 января, ожидаются умеренные дожди с мокрым снегом в западной части, также небольшие осадки в смешанном виде пройдут в северных и центральных областях. Температура ночью составит 0…+5 °С, на востоке -3…+2 °С; днём температура повысится до 0…+5 °С, в южных и западных областях местами +6…+10 °С, в Крыму до +14 °С.

В среду, 18 января, под влиянием циклоничности с юга, ожидаются умеренные дожди в западных областях, в Карпатах сильные осадки. Днём дождливая погода распространится на большую часть территории Украины. Температура воздуха ночью +1…+6 °С, на крайнем востоке около 0 °С; в Крыму и Одесской области +6…+11 °С. Днём температура повысится до +3…+8 °С, в центральных, южный и местами западных областях +10…+15 °С.

В четверг, 19 января, ночью дожди пройдут в северных и восточных областях, днём очередной атмосферный фронт станет причиной дождя и мокрого снега в западных областях страны. Местами ожидаются значительные осадки. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, в центральных, южных и северных областях +2…+7 °С. Днём +2…+7 °С, в центральных и южных областях +8…+13 °С, в Крыму до +18 °С.

В пятницу, 20 января, небольшие дожди и мокрый снег ожидается в западных областях. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер южный/юго-восточный, 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 °С, в западной части около 0 °С; днём +3…+8 °С, в южных и центральных областях +8…+13 °С, в Крыму до +18 °С.

На выходные, 21 – 22 января, ожидается постепенное понижение температуры воздуха в большинстве областей Украины ночью до -5…0 °С, днём до -2…+3 °С. Похолодание не затронет лишь южные регионы и Закарпатье, где сохранится аномально тёплая весенняя погода.

В дальнейшем, считают на сайте "Погодник", тепло сохранится практически до конца месяца.

В то же время на сайте GisMeteo предполагают, что на парочку дней "минусы" все же вернутся.

в свою очередь, эксперты сайта "Метеопрог" прогнозируют, что скачки погоды ниже нуля все же будет, но в основном ночью.

Также следует упомянуть, что наряду с "аномально высокими" температурами погода приготовила еще один сюрприз для украинцев на Крещение нас ждут к тому же еще и магнитная буря, которая продлится в течение трех дней.