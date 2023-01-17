В Раде вспомнили, каким был Зеленский 24 февраля: "Будто физически придавило ответственностью"

В поведении президента была заметна решительность

В первый день полномасштабного вторжения россии на территорию Украины президент Украины Владимир Зеленский не выглядел растерянным и на его лице не было ни капли страха. Наоборот, читалась некоторая упрямость, сосредоточенность и решительность.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и бывший глава фракции "Голос" Сергей Рахманин.

24 февраля после введения военного положения в Украине главы парламентских фракций пришли на встречу с президентом на Банковую. Также на встрече присутствовал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Данилов. Зеленский на тот момент уже был на связи с одним из иностранных лидеров. На онлайн-связи были представители силовых ведомств.

"Мы были в ситуативной комнате, где силовики информировали Данилова, который председательствовал, если можно так выразиться, на этом заседании о текущем положении дел: потерях, обстрелах, достаточно быстром продвижении вражеских сил, особенно на некоторых направлениях, прежде всего на юге. Кто был более растерян, кто менее растерян. На самом деле здесь даже корить людей, которые были в растерянном состоянии, нет смысла. Каждый пытался принять для себя новую реальность, в соответствии с ней построить свои планы и обрести ту меру пользы, которую он может принести общему делу. Что мне лично импонировало, когда появился Зеленский – он не выглядел растерянным", — отметил Рахманин.

По словам главы фракции, в тот день Владимир Зеленский также однозначно не выглядел бодрым, а наоборот, был удрученным.

"У меня такое даже впечатление было, чувствовалось, что его почти физически придавила та ответственность, что упала на его плечи. Я думаю, что полную ответственность свою как президента он почувствовал только во время войны. Я сейчас не буду говорить о какой-то его полной эволюции – это время покажет. Но думаю – подчеркиваю, что это субъективная точка зрения, – он не до конца чувствовал всю ответственность, возлагаемую на президента в этом государстве. Война предоставила ему возможность эту ответственность ощутить", — считает Рахманин.

Он добавил, что в первый день полномасштабной войны Зеленский был крайне сосредоточенным и упрямым. В то же время страха на лице президента Рахманин совершенно не заметил.

"Страха не почувствовал и не увидел. Я сейчас выношу за скобки предположение, что он хороший актер. Это была та ситуация, когда не нужно было играть, это была не та ситуация, когда можно было играть, мне кажется. Не было времени и внутренних сил на какую-нибудь игру. Зеленский уперся, он упрямился – вот то, что я почувствовал", — сказал глава фракции "Голос".

Политик также подметил, что в тот день вокруг Зеленского был определенный круг лиц, который наблюдал за его поведением, всматривался и пытался уловить настроение президента, чтобы соответственно как-то выстраивать свои планы.

"Это мое впечатление опять же оно может быть ошибочным. Но присматривались там: боится – не боится, будет упираться – не будет", — отметил Рахманин.

В то же время, по мнению главы фракции "Голос", в ситуативной комнате, вероятно, не было таких людей, которые хотели бы конкретно в тот момент оказаться на месте Зеленского.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский стал наиболее влиятельным евреем мира по версии Jerusalem Post.