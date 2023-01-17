Залужный впервые за время войны выехал из Украины: где и с кем он встретился

Встреча состоялась в Польше

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины провел первую личную встречу с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Она состоялась 17 января в Польше.

Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Во время встречи Залужный поблагодарил Милли за непреклонную поддержку и помощь, оказанную Соединенными Штатами и союзниками Украины, а также обозначил насущные потребности ВСУ удовлетворение которых ускорит нашу победу.

Стоит отметить, что до этого Залужный регулярно поддерживал связь со своим американским коллегой, но только в рамках телефонных разговоров. Во время одного из последних главнокомандующий ВСУ обсуждал с Милли ситуацию в Бахмуте, а также о успешные действиях украинских защитников, в частности, в удержании позиций вокруг Авдеевки и продолжении контрнаступательных действий.

Напомним, ранее мы писали о том, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный подвел итоги 2022 года, который изменил жизнь всех украинцев после полномасштабного вторжения российских оккупантов.

Также мы сообщали о том, что украинцы назвали Залужного одним из лучших политиков 2022 года.