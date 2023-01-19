"Мы на пороге кульминации": военный эксперт рассказал, где ВСУ могут пойти в контрнаступление

Оккупанты надеются получить хоть какой-то шанс на успех, аккумулируя силы и технику

Попытка русской армии концентрировать некоторые подразделения в Запорожском направлении может оказаться определенным обманным маневром. Все потому, что в наибольшем приоритете для врага остаются Донецкая и Луганская области, где оккупанты регулярно пытаются идти в наступление. При этом для украинских защитников более логичной является потребность в контрнаступлении на юге страны, которая позволила бы "разрезать пополам" группировку противника, находящегося на оккупированном Левобережье.

Детальнее о подготовке к очередному усилению боевых действий на фронте рассказал OBOZREVATEL военный эксперт, координатор международных проектов Центра Разумкова Алексей Мельник. По его мнению, сейчас война приблизилась к своему очередному моменту кульминации, хотя об общем завершении говорить еще рано.

Мельник подчеркивает, что последние действия россиян свидетельствуют о подготовке врага к новой экскалации, в частности, вероятному наступлению на Донбассе. На это намекают и новые назначения в руководстве российской армии, и опрокидывание дополнительных сил по разным направлениям, и усиление мер по скрытой мобилизации.

"Все это свидетельствует о том, что россия аккумулирует силы для того, чтобы в ближайшее время попытаться достичь перелома в войне, перехватить инициативу, — предупреждает военный эксперт. — Это делается не только для продвижения на фронте, но и для того, чтобы подать российской публике, начиная от рядовых россиян и заканчивая военными, хоть какой-то успех".

При этом ВСУ тоже не отстают, вероятно, готовясь к очередному контрнаступлению. В частности, также создаются резервы, а еще скапливается дополнительное оружие от западных партнеров. При этом поставки каждый раз становятся все более серьезными и полными.

"Главная цель – предотвратить возможности россии добиться успеха и способствовать тому, чтобы Украина могла выдержать это наступление, если оно произойдет раньше, чем наше контрнаступление, а также чтобы обеспечить успешное контрнаступление украинских сил либо ради действий на опережение, либо чтобы не дать россии реализовать ее планы", — резюмирует Алексей Мельник.

Отметим, что на востоке Украины последние несколько недель серьезно активизировались бои на Бахмутском направлении. Наиболее горячей точкой является Соледар, где воюющие стороны буквально сталкиваются в боях чуть ли не за каждый дом.

Также "Телеграф" рассказывал, как россияне готовятся к вероятным столкновениям с ВСУ на юге Украины.

Напомним: в СМИ появилась информация о том, что США могут предоставить Украине ракеты GLSDB к РСЗО HIMARS, способные поражать цели на расстоянии до 160 км. Это означает, что ВСУ получат возможность бить по оккупанту не только в глубоком тылу в Украине, но и на вражеской территории.