ВСУ продвигаются на Донбассе: Гайдай рассказал, где ведутся самые жестокие бои

Самая тяжелая ситуация наблюдается на подступе к Кременной

Несмотря на все последние попытки оккупационной армии продвинуться вглубь Луганского направления, Вооруженные силы Украины успешно отражают атаки врага. В частности, за последние сутки украинцы отразили контрнаступления россиян в районе Белогоровки, и со стороны Сватового.

Об этом в четверг, 19 января, в эфире ежедневного всеукраинского телемарафона "Единых новостей" рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, дополнительные силы оккупационной армии, в частности кадровые военнослужащие, переброшенные на Луганщину в виде усиления, общую картину существенно не изменили, ведь ВСУ и дальше продвигаются вперед.

Также Гайдай сообщил, что несколькими днями ранее одна из группировок захватчиков не справилась с управлением крупногабаритной техникой, в результате чего она была потеряна, однако руководству они доложили, что их якобы подбили украинцы.

"Ежедневно наши военные уничтожают по 4-6 единиц тяжелой техники врага. В районе Дибровы на подступе к Кременной идут тяжелые бои", — подытожил Гайдай.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские оккупанты не способны добиться успехов на фронте, поэтому могут прибегнуть к очередной провокации в Луганской области. По мнению экспертов Центра национального сопротивления, жертвой может стать гражданское население региона.

Напомним, Гайдай заявлял, что деоккупация Кременной откроет ВСУ два направления для продвижения вглубь востока. Первый — на Старобельск, считающийся логистическим центром Луганщины. Его освобождение исключит возможность передвижения россиян и перемещения их техники, резервов и личного состава, ведь именно из Старобельска все дороги можно держать под огневым контролем. Второй – это дорога Рубежное – Северодонецк. Она поможет разбить группировку врага, постоянно штурмующего Бахмут.