Есть достижения и погода на стороне Украины: в ВСУ озвучили хорошие новости с юга

Украинские защитники продолжают кошмарить врага на юге нашей страны

Ситуация на юге Украины хотя и остается сложной, но наши военные бьют по российским оккупантам, заставляя их маневрировать и постоянно менять места дислокации. Кроме того и погода также в очередной раз значительно помогает украинским защитникам.

Об этом в эфире телемарафона на "Суспільному" на Общественном рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, вражеские войска все еще имеют возможность наносить удары по деоккупированным территориям. Однако эта ночь для Никопольщины оказалась тихой, что уже само по себе является хорошей новостью.

"Враг еще имеет возможность обстреливать деоккупированные территории, а также мирные территории. Но уже, например, эта ночь для Никопольщины, которая обычно страдает таким террором, прошла спокойно. И это не может не радовать", — отметила она.

Гуменюк подчеркнула, что наши воины бьют по захватчикам, в результате чего они вынуждены перемещаться. Новые места расположения оккупантов украинским военным известны и они сразу начинают работать по ним.

Также она добавила, что враг в то же время пытается подтягивать силы на Кинбурскую косу, с целью ведения дальнейших обстрелов мирных населенных пунктов. Силы обороны пока не имеют контроля над косой, так как у россиян есть сухопутный коридор, благодаря которого они перебрасывают туда дополнительные силы.

"Мы продолжаем методично работать, напоминаем, что пытаемся держать мощный огневой контроль над этим участком местности. Но говорить об абсолютном выдворении врага еще рано, поскольку у них туда коридор по суше, из которой могут подтягивать с левобережной, еще не деоккупированной территории Херсонщины дополнительные силы", — отметила пресс-секретарь.

В то же время в Черном море корабельная группировка врага держится практически в то же составе, но наши воины наблюдают ротацию.

"Это определенным образом связано со штормом. Море продолжает поддерживать нашу позицию, хотя на боевом дежурстве остаются все 6 ракетоносителей, среди которых два подводных. Общий залп может достигать 40 ракет типа "Калибр". Это достаточно мощная готовность", — сказала чиновник.

Учитывая это, по мнению Гуменюк, нельзя исключать подготовку к новому массированному удару по украинским городам. Активность авиации также наблюдается.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аналитики ISW считают проведение контрнаступления российских оккупантов на юге Украины маловероятным. Сейчас враг занимается постройкой полевых укреплений на Херсонщине, а в Запорожской области — обширным минированием.

Добавим, что в США и Европе понимают: Россия может решиться на повторное наступление на Украину. Не исключено, что приурочат его к годовщине войны – 24 февраля. Чтобы не допустить захвата новых территорий в США заявили, что помогут ВСУ спланировать контрнаступление. Это даст возможность освободить пока еще захваченные врагом регионы.